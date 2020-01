Zraněný Federer si zahrál v hororu. Měl jsem šanci tři procenta, řekl | iSport.cz

Když se Novak Djokovič dostane na modravých kurtech v Melbourne Parku mezi čtyři nejlepší, neprohrává. 15:0 – tak zní jeho celková bilance v semifinále a finále Australian Open. Nic s ní nesvedl ani osmatřicetiletý maestro Roger Federer. A snad ani nemohl, jelikož si z předchozího zápasu odnesl zranění třísla.

„Dneska to byl horor. Pěkný vstup do zápasu, hezké vyprovození do šatny. Na všechno mezi tím bych raději zapomněl. Tušil jsem, že mám tak tři procenta šance na výhru,“ popisoval upřímně Švýcar, jenž ve středu vynechal trénink a jen se svěřil do péče masérů. Před zápasem dokonce se svým týmem diskutoval, za jakých okolností duel raději vzdát. Bylo by to poprvé v jeho profesionální kariéře.

„Všechna čest Rogerovi, že šel dneska večer hrát. Evidentně se pohybově ani neblížil svému maximu,“ ocenil Djokovič soka a pokáral sám sebe za to, že se v úvodu zápasu zabýval víc mužem na druhé straně kurtu než sám sebou. „To nebyl dobrý přístup. Naštěstí jsem první set zachránil a rozehrál se.“

Federer vlétl do zápasu hraného sice v podvečer ale stále za čtyřicetistupňové teploty jak zvíře zahnané do kouta. Útočil, co chvíli vyrážel na síť. PeRFektní bouře znamenala, že se ocitl v náskoku 4:1 a 40:0 při Srbově podání, Laverův stadion jásal. Netrvalo však extra dlouho, než ho favorit zápasu, ale v duelech se Švýcarem jako obvykle až druhý v přízni obecenstva, utišil. Set dostal do tiebreaku, který ovládl 7:1. Federer nastřádal v úvodní sadě 26 winnerů oproti 10 soupeře, jeho naděje ale v tu chvíli přesto zapadla jak slunce nad Melbourne.

Švýcar na grandslamu Djokoviče neporazil už osm let, ač měl loni při epické wimbledonské bitvě dva mečboly a po jubilejním padesátém vzájemném mači prohrává na zápasy 23:27.

Jen málokdo pochybuje, že v neděli vyhraje Djokovič Australian Open už poosmé a vrátí se opět na místo světové jedničky. Ať už bude jeho sokem Dominic Thiem či Alexander Zverev. Djokovič má ještě ke všemu oproti příštímu soupeři o den víc času na odpočinek.

A Federer? Jeho největším úkolem teď bude vyléčit zranění.

Buď jak buď, znovu si ověřil, že stále zvládne držet krok s nejlepšími. Zahájit sezonu z voleje na grandslamu bez jediného přípravného turnaje a protlouct se do semifinále, to je výkon, který bral. „Nakonec můžu být vážně spokojený. Hrál jsem tu obstojně. Umím lépe, ale také mnohem hůř. Bez jediného turnaje na rozehrání je tohle, myslím, velmi dobrý výsledek.“

Ač někteří propadali nostalgické náladě, že mohlo jít o jeho poslední vystoupení na australském grandslamu, on sám to tak neviděl. „Ovšemže doufám, že se za rok vrátím,“ prohlásil, že by rád startoval i na Australian Open 2021, tedy v roce, kdy oslaví čtyřicáté narozeniny.