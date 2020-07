Když se v loděnici u Vltavy potkali hvězdní sportovci, aby odhalili další část olympijské kolekce, mezi obry Synkem a Dostálem se krčila nenápadná slečna. Amálie Hilgertová přitom do světa vodních slalomářů vtrhla neohroženě a loni senzačně ovládla mistrovství Evropy. „Snad budu moci olympijské žabky a tričko nosit i za rok v Japonsku,“ plánuje si Amálka, jak se podívá na největší sportovní svátek.

Jaká je letošní prapodivná sezona pro vodní slalomářku?

„Ona zatím v podstatě není. Nejdůležitější závody jsou před námi, pojedeme čtyři české poháry, které se nám budou počítat do nominace na olympiádu. Je fajn mít před sebou závody, na kterých opravdu záleží, ne jen nějaké testovací. No a potom by snad v Praze mělo následovat mistrovství Evropy.“

ME by se mělo jet v polovině září. Bude pro vás obhajoba na domácí trati plus, nebo vás to spíš stresuje?

„Obhajoba je stresující sama o sobě, lidi k vám vzhlížejí už s nějakým očekáváním. Jsem z toho lehce vynervovaná už teď, na druhou stranu ale vím, že s tím umím pracovat. Než závody přijdou, trošku si s tím pohraju, hodím se do klidu a pojedu to úplně stejně jako jakýkoliv jiný závod.“

Jak se házíte do klidu?

„Poměrně hodně času jsem začala věnovat mentálnímu tréninku, to mi pomáhá. Snažím si taky hledět svého a vůbec se nezajímat, co si myslí ostatní. To je vlastně ideální stav mysli před závodem, když mi jde jen o to, abych zajela ideální jízdu a měla z toho dobrý pocit. Když se mi před jízdou podaří nastavit v hlavě, že dojedu do cíle šťastná a bude mi to hezky klouzat, bude to dobrý. “

Amálie Hilgertová, vycházející hvězda českého vodního slalomu







Máte na to nějaký trik, jak z hlavy dostat balast a nechat tam jen soustředění na trať?

„Vizualizuju, to dělá hodně sportovců. Dopředu si promítám, co budu dělat během závodu, ale to už nejde dělat těsně před startem. V té době už se jenom těším, už strašně chci vystartovat. Když do startu zbývá třeba minuta, připadá mi to jako věčnost.“

Když udržíte hlavu, máte dobrou šanci se příští rok do Tokia podívat. Upínáte se hodně k možnosti startu pod pěti kruhy?

„Snažím se to nedělat. Myslím, že kdybych se k tomu nějak hodně upínala, tak mi to schválně nevyjde a budu z toho úplně zbořená. Upřímně, olympiáda je něco, kde chce každý sportovec být, ale kdyby mi ještě před dvěma lety někdo řekl, že o ni reálně pojedu, budu se mu smát. Užívám si už jen to, že mám možnost si to vůbec vyjet. A snažím se si to tak trochu užívat.“

Stane se ještě, že by vám dávala rady teta Štěpánka?

„Ne. Teta je velký zastánce toho, že čím míň názorů od ostatních slyšíte, tím líp. Myslím, že v tom má pravdu, často vás to akorát rozptyluje. Před závodem je důležité, aby vám poradil trenér, který vás zná detailně a vidí vás jezdit každý den. Teta mi spíš říká, abych to tolik nehrotila a uměla odpočívat, dává mi spíš obecné rady.“

Je příjmení Hilgertová ve vodáckém světě spíš psychickou zátěží, nebo otevírá jinak zavřené dveře?

„Já to nijak zvlášť neřeším, jmenuju se tak celý život (směje se). Ale asi je to spíš výhoda, mám teď super sponzory a těžko říct, kdybych se nejmenovala takhle. Samozřejmě nějaké výsledky mám taky, ale i tak je pro mě v tomhle ohledu pár věcí snazších.“