Mírumilovný bijec Procházka otevřeně o rozchodu i penězích: McGregor byl můj vzor

Bojovník Jiří Procházka Blesku prozradil, co do čeho by rád dal peníze, které získal za premiérové vítězství v organizaci UFC • Koláž VIPsport

Uběhl víc než týden od velkého vítězství, kterého bojovník s přezdívkou »Denisa« dosáhl. Při premiéře v UFC knokautoval zkušeného Oezdemira a rázem o něm ví celý svět. To je ten Čech, který pro svou zemi vybojoval zatím největší vítězství. Ten, jenž si jde pro pás šampiona, který získal i v japonské organizaci Rizin.

Už cítíte rostoucí popularitu?

„Všechno je pořád stejné, je to navíc směr, kterým mířím. Až lidé uvidí pravou tvář boje, půjdou za tou krásou, a ne za tím, co se jim nabízelo doposud. Chci ztělesňovat své vize a ty pak předávat dál. Jsem šťastný, že se rozjezd v UFC povedl, a ještě lepším způsobem hodlám pokračovat.“

Neupletl jste si na sebe trochu bič?

„Mým vzorem byl Conor McGregor, který tam přišel a zapsal se velkolepým stylem. Podobným způsobem chci působit i já, ale na druhou stranu to dělat po svém. Věřím, že si lze zachovat chladnou hlavu a být nad věcí. Nezaplétat do toho ego a jen ukázat to umění.“

A získat titul?

„Takhle jednoduché to není, ale věřím, že přímou cestou to zvládneme. Mám podepsáno na šest zápasů, během kterých, doufám, se k pásu propracuji.“

Vnímáte se jako nejlepší český MMA bojovník, za kterého jste nyní mnohými považován?

„Mám to tak nastavené celou dobu, co zápasím. Když zapnu na plný kotel, dokážu zvítězit nad kýmkoliv. A rozhodně to nemyslím povýšeně. Znám své možnosti a nyní přišel čas je ukázat. Nepotřebuji to však nikomu říkat, aby o tom lidé mluvili. Uvidí to z mých činů.“

Cítil jste na dálku velkou podporu od rodiny, přátel a fanoušků?

„Velmi, až mě to trochu svazovalo. Věřím, že v dalších zápasech to bude lepší. V prvním souboji v UFC jsem se musel blýsknout. Povedlo se, za což jsem moc šťastný.“

Jako první jste prý po zápase volal mámě…

„Koukala se u babičky. Mám radost, že můžu ztělesňovat hodnoty, které mi byly vštěpovány odmalička. I ona z toho má radost.“

Bojí se o vás hodně, když jste v kleci?

„Zápasit jsem začal v sedmnácti a máma musela dát souhlas, abych mohl. V té době se o mě strachovala, a když jsem se dostal k MMA, šílela ještě víc. Pak jsem jí ale řekl: ‚Jdeme vítězit. Věř tomu, a bude to dobrý.‘ Takhle jsem ji postupně přetočil, až se tomu naklonila a nyní stojí za mnou.“

V Hostěradicích se nešlo spát! Procházka s přáteli oslavoval triumf v UFC

Hodně štěstí vám popřála i expřítelkyně Kamila. Potěšilo vás to?

„Jasný, jsme spolu v kontaktu i tak. Jsem za to rád.“

Je to pro vás důležité, když spolu už nejste?

„Těší mě to, jsme přátelé. Já se nedostávám do žádných rozbrojů. Dokážu všechny situace pochopit, pokud ovšem člověk není úplný dement. Rád s lidmi vycházím zadobře, i když se musíme rozejít.“

Proč jste se vydali každý svou cestou?

„Především já to tak cítil. Přišlo mi, že jsme vztah drželi trochu na sílu.“

Nenarušil vám rozchod přípravu na premiéru v UFC?

„Tyhle věci nerozděluji. Třeba v Abú Zabí jsme si šli zajezdit na okruhu s aston martinem, zkoušeli jsme drifty a různé kraviny. V autobuse jsem se ptal, jestli to není špatně a zda bych se neměl soustředit na zápas. Jarouš (trenér Hovězák) mi odpověděl, že přece žiju dneska a zítra se může stát bůhvíco. A je to tak. Člověk má v každé chvíli možnost si zvolit, jak k danému okamžiku přistupovat. Ať je pozitivní, nebo negativní.“

Za první zápas v organizaci jste vydělal 3,6 milionu korun. Už víte, co si pořídíte?

„Rozhodně mám peníze kam dávat. Splácím hypotéku, v Brně jsem si pořídil dům. Normálně betonová stavba, ale zvenku vypadá jako chata.“

Jedná se finančně o velký skok oproti Rizinu?

„V UFC je to dvoj až trojnásobně víc.“

Jste Čech, zápasil jste v Emirátech, ale pod americkou organizací. Jak se peníze daní? Víte, kolik vám zbude?

„Finance ještě musíme dořešit s manažerem UFC a mým účetním. Peněz mi zůstane dost, i když se dělím ještě se svými trenéry.“

Plánujete i dovolenou?

„Už jsem byl letos v Mexiku a Las Vegas, kde bylo dost zážitků. Rád bych teď někam k oceánu nebo do hor. Jak jsem to řekl, vyskočil mi Tibet, rád bych viděl Himálaj. Přemýšlím v tom největším měřítku… Třeba se podívat do vesmíru!“ (smích)

Troufl byste si na Mount Everest?

„No jasně, přesně o tomhle to je. Moc rád bych do toho šel, jde o jednu z věcí, které chci zažít.“

Nějaké další sny?

„Pořídit si rychlá auta. Nedávno mě kamarád svezl v mustangu a pociťoval jsem nádhernou sílu, fascinovalo mě to. Vůz mě láká, ať je to trochu srandy. A aby bylo co rozsekat. Ne, to ne. (smích) Ale prostě užít si i těch materiálních věcí.“

Když člověk tolik maká…

„Jenže já nedřu kvůli tomu. Tréninky mě naplňují, na ostatní věci kašlu. Na druhou stranu i tu radost z těch kravin kolem si s chutí vyzkouším.“