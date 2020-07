Conor McGregor doráží svého prvního soupeře po návratu do klece, Donalda Cerroneho • Profimedia.cz

Conor McGregor děkuje svému soupeři po vítězném návratu do klece • Profimedia.cz

Dee se do akce před objektivem fanoušků zprvu moc nechtělo. • Profimedia.cz

S bojovým sportem seknul, a tak občas musí raubíř z UFC Conor McGregor upustit vášně jiným způsobem. A kdo jiný by mu k tomu měl pomoci, když ne jeho rozkošná manželka Dee Devlinová (32). Jejich romantická plavba v rámci dovolené na jihu Francie tak nemohla skončit jinak než erotikou.

Pohupovali se na vlnách a mlsný kocour rázem dostal chuť se taky jemně zhoupnout. V bocích! A jeho drahá Dee rozhodně nebyla proti. Před objektivem fotografa jasně dokázali, že ani po bezmála deseti letech jim sexuální apetit nechybí.

I když to tentokrát na nějaké velké lumpárny nebylo, kráska, kterou si její drahý nakonec schoval pod ručník, uspokojila svoje tetované zlatíčko alespoň orálně. Přihlížející, nepřihlížející! Lásce totiž neporučíš.

Koneckonců, Dee by pro Conora snesla modré z nebe. Dlouhodobě je jeho fanouškem číslo 1. V začátcích jeho kariéry kvůli němu dokonce opustila svoji práci. To proto, aby se svým rabiátem mohla trávit veškerý čas.

Šampion UFC si toho vážil natolik, že ji později najal jako oficiálního člena svého týmu. V něm jí svěřil to, co jde ženám nejlépe - správu financí. „Vždycky tvrdě pracovala a pak všeho nechala kvůli mně, když jsem ještě neměl vůbec nic,“ řekl na adresu ženy svého srdce bouřlivák. „Naplňuje mě hrdostí, že jsem zajistil, aby měla všechno, co kdy chtěla a mohla se mnou cestovat po světě,“ dodal.

Zřejmě nejslavnější irský pár vychovává tříletého syna Conora Jacka, který se narodil jen pár dní před legendárním soubojem McGregora s boxerem Floydem Mayweatherem, a roční dcerku Coriu.