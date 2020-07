SUPER Kanada na ZOH? Crosby až ve třetí lajně, jedničkou mladíček | iSport.cz

Největší hokejové hvězdy po osmi letech znovu pod pěti kruhy. Zní to krásně, že? Prodloužení kolektivní smlouvy mezi hráčskou asociací NHLPA a Radou guvernérů zkraje července s tímto scénářem počítá, zbývá najít společnou řeč s Mezinárodním olympijským výborem a Mezinárodní hokejovou federací. Za mořem si každopádně krátí čas před začátkem rozšířených bojů o Stanley Cup skládáním možné soupisky favorita všech favoritů - týmu Kanady. Podívejte se, jak by její sestava mohla na ZOH 2022 v Pekingu vypadat.

Od olympijského turnaje a slavného triumfu českého týmu v Naganu 1998, kde se hráči NHL představili poprvé, nechyběli její zástupci na dalších čtyřech olympiádách. Celkem se za toto období let 1998 až 2014 zúčastnilo olympijských bojů 706 hráčů NHL, tedy v průměru 141 na jeden turnaj.

„Každý chce reprezentovat svou zemi. A každý si chce zahrát na olympiádě. Jsme z toho nadšení,“ nechal se bezprostředně po ratifikaci kolektivní smlouvy slyšet útočník Bo Horvat z Vancouveru. „Olympiáda je sama o sobě mimořádnou událostí. S hráči NHL to celé bude ještě o něco větší,“ přitakal matador z Caroliny Justin Williams.

Jeho ani Horvatovo jméno ale v predikci, kterou zveřejnil server The Score, nenajdeme. Koučem by mohl být úspěšný šéf střídačky Tampy Jon Cooper, při triumfech ve Vancouveru v roce 2010 i v Soči o čtyři roky později šéfoval Kanadě Mike Babcock, který byl ale na začátku sezony vyhozen z Toronta. Proto si zámořští novináři myslí, že by jeho místo mohl zaujmout právě Cooper, optikou jedné organizace nejdéle sloužící hlavní kouč v soutěži.

Pro zajímavost: v hluchém roce 2018, kdy hráči NHL v Pchjongčchangu absentovali, vedl bronzový kanadský výběr poslepovaný z hokejistů z Evropy bývalý kouč Calgary, Columbusu nebo Phonixu Dave King.

Ale pojďme k vyvoleným...

ÚTOK

1. útok Jonathan Huberdeau (Florida) Connor McDavid (Edmonton) Steven Stamkos (Tampa)

2. útok Mark Scheifele (Winnipeg) Nathan MacKinnon (Colorado) Mark Stone (Vegas)

3. útok Brad Marchand (Boston) Sidney Crosby (Pittsburgh) Patrice Bergeron (Boston)

4. útok Brayden Point (Tampa) John Tavares (Toronto) Mitch Marner (Toronto)

13. útočník: Alexis Lafreniere (Rimouski)

náhradníci: Sean Couturier, Taylor Hall, Ryan O'Reilly, Mathew Barzal

Neskutečná palebná síla, souhlasíte? Zamýšlené elitní komando Huberdeau-McDavid-Stamkos vygenerovalo letos v pokrácené základní části dohromady 221 bodů. Hokejový svět by si sice přál, aby po McDavidově boku hrál Sidney Crosby, ale experti The Score vidí kapitána Pittsburghu ve třetí formaci vedle bostonského dua Marchand-Bergeron. Takto ostatně dotáhli Kanadu k triumfu na domácím Světovém poháru v roce 2016.

Ve druhé brázdě se Mark Scheifele musel přesunout na křídlo, jeho tradiční pozici centra zaujal Nathan MacKinnon, který v posledních třech ročnících pokaždé překonal hranici 90 bodů (97, 99, 93).

Do čtvrté lajny se prosmýkl Cooperův maličký oblíbenec z Lightning Brayden Point, jeden z nejlépe bránících útočníků v NHL, kterému by mohli sekundovat Tavares a Marner z Toronta. Pozice třináctého útočníka by připadla očekávané jedničce příštího draftu Alexisi Lafrenierovi, který dominuje v QMJHL, v aktuální sezoně odehrál 52 duelů (35+77), minulý ročník 61 (37+68).

Connor McDavid a Sidney Crosby v jedné lajně na ZOH v Pekingu? Podle zámořských expertů nikoliv • Foto Profimedia.cz

OBRANA

1. obrana Thomas Chabot (Ottawa) Alex Pietrangelo (St. Louis)

2. obrana Morgan Rielly (Toronto) Cale Makar (Colorado)

3. obrana Shea Theodore (Vegas) Dougie Hamilton (Carolina)

10. obránce: Drew Doughty (Los Angeles)

náhradníci: Shea Weber, Mark Giordano, Josh Morrissey, Kris Letang, Ryan Ellis

Šest beků z šesti různých organizací. Nejde o tak silové tipy, se kterými Kanada slavila úspěch na předchozích olympiádách, ale o především o výborné bruslaře schopné zaútočit a rychle posunout puk. První obrannou dvojici tvoří nejvytěžovanější hráč NHL Thomas Chabot, v průměru hraje 26 minut na utkání a je majitelem i tří nejvyšších letošních ice-timeů sezony. Proti Tampě odehrál 23letý Kanaďan 37:50 minuty, proti Nashvillu 33:49 a v utkání s Philadelphií 33:48. Jeho parťákem by mohl být kapitán úřadujících šampionů Stanley Cupu ze St. Louis Alex Pietrangelo.

V druhém páru nalezneme kometu přerušené sezony Cale Makara z Colorada, jednadvacetiletý bek byl mezi nováčky druhý za Quinnem Hughesem s 50 body i 38 asistencemi. Čtvrtý hráč draftu 2017 také vytvořil nováčkovský klubový rekord v počtu bodů z pozice obránce a nechybí v nominaci na Calder Trophy, o kterou se utká právě s Hughesem a Dominikem Kubalíkem.

„Trojku“ tvoří nechybující Dougie Hamilton (letos +30) a Shea Theodore (+14).

V průměru hraje obránce Ottawy Thomas Chabot 26 minut na utkání. • Foto profimedia.cz

BRANKÁŘI

Carter Hart (Philadelphia)

Carey Price (Montreal)

3. brankář: Jordan Binnington (St. Louis)

náhradníci: Marc-Andre Fleury, Braden Holtby, Darcy Kuemper

Velké střídání stráží? Mohlo by být, na jedné straně stojí 32letá ikona Carey Price, vítěz Světového poháru i olympijského zlata, držitel Hart Trophy i Vezina Trophy. Proti němu pak zázračný mladík Carter Hart, který letos v dresu Philadelphie uhranul celou NHL, když chytal v první „kompletní“ sezoně s výbornými čísly 2,42 brankový průměr, úspěšností zákroků 91,4% a dotlačil Flyers do play off. Právě 21letý rodák ze Sherwood Parku v Albertě je budoucností kanadského brankoviště. Z MS do dvaceti let má zlato a stříbro, tak proč mu nedat za dva roky v Pekingu šanci. Třetím brankářem na kole by měl být Jordan Binnigton, přízrak posledního play off, který dovedl Blues k prvnímu Stanley Cupu v historii klubu.