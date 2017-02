Sparta potvrdila třetí posilu. Hovorku přesvědčila Požárova vize

Fotbalová Sparta potvrdila příchod třetí zimní posily. Z Liberce přestupuje obránce David Hovorka, který s klubem podepsal smlouvu do června 2020. „Líbila se mi vize, kterou mi představil na osobní schůzce pan Požár. Bavili jsme se o plánech do budoucna a mém uplatnění ve Spartě – a to mě přesvědčilo,“ řekl pro klubový web.