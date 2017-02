Dočkal už vyrazil do Číny. Odchod ze Sparty je na spadnutí

Přestup Bořka Dočkala do čínského klubu Che-nan Ťi-na-jie je na spadnutí. Podle informací serveru iSport.cz dnes po obědě lídr Sparty odletěl společně s manželkou a hráčským agentem Jindřichem Štastným ze společnosti Sport Invest do Číny, aby si prohlédl tamní prostředí. Následně by měl v klubu absolvovat lékařskou prohlídku a podepsat smlouvu. Sparta by mohla vyinkasovat astronomických 230 milionů korun.