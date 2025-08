Nejen útočník, Slavia řeší taky pozici levého wingbeka. Zvažuje i variantu z české ligy

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 5 )

Vstoupit do diskuse ( 5 )

Veřejně přiznaný je zatím jen zájem o útočníka. „Asi se naše hledání zintenzivní,“ řekl doslova trenér Slavie Jindřich Trpišovský po šťastné výhře 1:0 na Slovácku, kde Tomáš Chorý udeřil do slabin brankáře Milana Heču a čeká ho trest. I proto shánějí v Edenu forvarda. Podle informací iSportu to však není jediná pozice, kterou mistr aktuálně řeší. Vzhledem k nevýraznému vstupu do sezony přemýšlí Slavia také o dalším posílení levé strany po El Hadjim Malicku Dioufovi.