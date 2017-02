Po supergólu selhal. Podaný proti Karviné přestřelil odkrytou branku

„Asi to byla moje nemohoucnost,“ posteskl si po utkání Podaný. Litoval své příležitosti z 25. minuty. Branislav Miloševič hezky nacentroval, Podaný byl na správném místě, jenže ze dvou metrů bránu přestřelil.

„Balon jsem viděl docela dobře, šel jsem do takové té kapsy, protože jsem doufal, že to tam proletí,“ popisoval dukelský obránce.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Dukla - Karviná: Domácí pálí šance, v tutovce selhal Podaný • VIDEO iSport TV

„Škoda že to spadlo přede mnou na zem, kdybych to hrál z první, je to pro mě asi jednodušší. Myslel jsem si, že už to doklepnu do brány, ale balon byl i rotovaný, vyskočil hodně vysoko. Snažil jsem se na to zareagovat, ale nohu už jsem tak rychle nezvedl, od kolena to šlo nad bránu,“ přemítal dál nad svou šancí.

Karvinský gólman Jan Laštůvka nepopíral, že si po této situaci oddechl. „Bylo to naše štěstí. Kdybychom dostali gól, možná by to s námi víc zamávalo,“ konstatoval Laštůvka. „Ve druhé půli trefila Dukla tyč. Přijeli jsme si pro bod a dosáhli jsme svého,“ dodal zkušený brankář.