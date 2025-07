Koubek: Wiegele bude chytat, nemá čas být nervózní. Jsme v klidu, herně to není špatné

Jak prožíváte tohle náročné období?

„Jsou to náročné dny. Odehráli jsme v pátek zápas v Pardubicích, v úterý Servette, pak v sobotu Jablonec, teď čtvrtý zápas asi za dvanáct dní. Ještě do toho cestujeme. Jaké to může být jiné než náročné. Ale my jsme v klidu. Víme, jaké průběhy zápasů byly. Nevyhráli jsme dva poslední zápasy - remizovali s Jabloncem a prohráli nula jedna se Servette. Jestli je to nějaký lehký propad, je to otázka spíš výsledková. Ale herně se za tím můžeme ohlédnout, není to v žádném případě špatné. Není tolik prostoru na hřišti, ale určitě některé věci rozebíráme, analyzujeme hlavně u videa. Hledáme cesty, jak to zlepšit a kde je příčina v poslední době té zaseknuté střelecké mušky hlavně našich hrotových ofenzivních hráčů.“

Zvládne Florian Wiegele nahradit zraněného Martina Jedličku?

„Ještě s ním budu mluvit. Každý sportovec, každý hráč i brankář Florian Wiegele je tady v Česku proto, aby ve svém klubu udělal kariéru. Ani nemá čas být nervózní, najednou do toho skáče rovnýma nohama. Třeba si takový scénář i vysnil. Teď je jenom otázka, jak to uchopí. Začal dobře, věříme, že i v náročnějším evropském fotbale je schopný uspět. Protože fakt ten kluk umí. Bude chytat, my mu věříme.“

Musíte s jeho nasazením místo Jedličky nějak měnit taktiku?

„Nohy má dobré, dál bych to nekomentoval. K taktickým věcem zásadně na tiskových konferencích nemluvím. Ale nohama hraje dobře.“

Věříte mu i z toho důvodu, že v brance vypadá velmi klidně a působí tím na tým před sebou?

„On je klidný, inteligentní člověk. To jsou dobré vlastnosti pro brankářské řemeslo.“

Jak je důležité mentální nastavení hráčů?

„Každý ví, o čem ten zápas je, každý umí počítat. Zase to budou hrát převážně zkušení hráči. Ani není třeba je zvlášť motivovat, hlavu jim nějakou přehnanou motivační argumentací dostávat ještě víc pod tlak. Vědí, o co jde, jak říká Matěj (Vydra), pokusí se o to. Proti Servette jsou to zvláštní zápasy, za pět poločasů padla jedna branka. Dali ji oni, doufám, že teď je řada na nás."

Bylo by lepší, kdyby byl zápas z obou stran gólovější, živější?

„Na to neumím odpovědět, co pro nás bude lepší, jestli nějaký brankostroj. To ale nepřipadá v úvahu. Víme, jak asi utkání může vypadat, bude to o detailech, maličkostech, o těsnosti.“

Proč zatím nepadají branky, když bylo hodně šancí?

„To je právě ono. Jsme mužstvo, které v české lize nastřílelo po Slavii nejvíc branek, ale proti Servette je nedáváme. Takže pochvala pro soupeře. Má výbornou defenzivu, brankáře, houževnatost, odolnost., zkušené obránce. Ale šance jsme si vytvořili. Pokud by nebyly, je to k pozastavení a k nějaké větší úvaze. Ale tady je to o tom se trošku zklidnit, být důraznější, najít někdy nějaký lepší výběr místa. Ale nic netrvá věčně, buďme optimisté. Znovu respekt k soupeři, jak dokáže zápasy odbránit, je to kvalitní mužstvo dopředu, druhé mužstvo švýcarské ligy. Proti nám se soustředili spíš na defenzivu, ale před rokem a půl zpátky v zápase s námi měli asi tři, čtyři gólové šance. Mužstvo umí velmi dobře brejkovat, mají individuality, vysokou kvalitu na míči. Nepadají góly, protože my jsme dlouhodobě dobře stavění dozadu a oni taky.“

Spoléháte na přínos těch, co do zápasu půjdou jako náhradníci?

„Takové hráče má i soupeř. V kvalifikaci o Ligu mistrů mají všechna mužstva dobré, široké kádry, Nevím, jací hráči půjdou do zápasu a kdo se do něj dostane v průběhu. Záleží, jaký bude herní obraz a jací hráči budou potřeba. Ale ano, je přínos, když máte na lavičce nabídku dobrých fotbalistů.“

Asi těžko to teď před zápasem prozradíte, ale ukázal první duel v Plzni možnosti v útoku? Třeba nemusí hrát v základu Adu.

„Sám jste si odpověděl, že na to neodpovím, to nelze očekávat. To je neprůchodné.“ (úsměv)