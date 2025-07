Předseda FAČR Trunda se zbavil Boleslavi. Akcie odevzdal do fondu, spravuje ho Šimáně

Přesně dva měsíce od zvolení předsedou svazu David Trunda odevzdal většinový balík akcií FK Mladá Boleslav do svěřenského fondu. Co je zajímavé, jeho správcem se stal miliardář Jiří Šimáně. Muž, co před jedenácti lety pomohl zachránit předluženou Slavii. Šéf FAČR už před zvolením slíbil prvoligovou značku do šedesáti dnů vložit do fondu. Tak se v úterý stalo.