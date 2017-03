CELÝ SESTŘIH: Zlín - Slovácko 1:1. Beauguel zařídil domácím bod

Trenér Levý, který se vrátil po vypršení disciplinárního trestu opět na lavičku Slovácka, se musel obejít bez nemocného útočníka Koného a jen mezi náhradníky byl lehce zraněný Tetteh.

Zlín propásl už v desáté minutě příležitost ukončit dlouhou bezgólovou sérii. Po faulu Šumulikoského na Traorého těsně před pokutovým územím Gajič z přímého kopu netrefil branku.

Aktivněji hrající Slovácko vytěžilo z územní převahy v 16. minutě úvodní branku. Havlíkův centr z levé strany domácí stoper Gajič přizvedl hlavou, brankář Dostál stačil míč jen vyrazit před Navrátila, který jej pohotově vrátil do sítě a dal první gól po zimním příchodu do Slovácko. Tým z Uherského Hradiště skóroval v lize po 294 minutách.

Po inkasované brance upadl Zlín do herního útlumu. Jen s obtížemi se prosazoval ve středu pole a do šancí se dlouho nemohl dostat. Až ve 25. minutě zahrozil Holík, jeho střela ale mířila přímo do rukou brankáře Heči.

Teprve v závěru poločasu se Zlín probral. Po Pazderově centru z pravé strany Beauguel hlavou vyrovnal a ukončil dlouhou sérii "Ševců" bez vstřelené branky, která trvala 491 minut.

Po změně stran mělo více ze hry Slovácko. Těžilo z přesnější kombinační souhry, která ale končila před soupeřovým vápnem. Zlín se herně trápil, doplácel na nepřesnosti ve středu pole a měl jen záblesky rychlých protiútoků.

Teprve v závěrečných deseti minutách měli domácí dvě gólové šance. Obě založil aktivně hrající obránce Pazdera. Po jeho centrech z pravé strany nejdříve zcela volný Beauguel hlavičkoval vedle a vzápětí Fantišovu hlavičku Heča stačil akrobatickým zákrokem vyrazit. Navzdory závěrečnému tlaku už Zlín vítězství na svou stranu nestrhl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41. Beauguel Hosté: 16. Navrátil Sestavy Domácí: S. Dostál – Pazdera, Jugas (C), Gajič, Matejov – V. Vukadinovič, Živulić, Traoré, Holík (79. Kopečný) – Beauguel, Diop (79. Fantiš). Hosté: Heča – Reinberk, S. Hofmann, Břečka, Civič – Daníček, Šumulikoski (C), Havlík – Navrátil, Zajíc (90+2. T. Rada), Machalík (87. Biolek). Náhradníci Domácí: Švenger, Hubáček, Štípek, Janíček, Fantiš, Hnaníček, Kopečný Hosté: Daněk, Tetteh, Rada, Biolek, Rezek, Šimko

