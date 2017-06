Vrba se Zemanem nepočítá, chce ho Liberec. Problémem může být plat

Plzeňák za Plzeňáka? Záložník Martin Zeman je na seznamu vytipovaných posil fotbalového Liberce, který hledá náhradu za Egona Vůcha. Ten U Nisy z Plzně hostoval a nyní zamířil do Kazachstánu. Se Zemanem již Viktoria podle informací Sportu nepočítá, do cesty pod Ještěd by se však mohl postavit jeho vysoký plat.

„Mohu k tomu říci jen to, že je to hráč, který by do naší hry typologicky zapadal, ovšem momentálně o něm s Plzní nejednáme,“ prozradil sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Slovácko: Zeman upadl přes skluzujícího Šumulikoského, Bakoš proměnil penaltu – 2:0 • VIDEO iSport TV

Plány na jeho přesun pod Ještěd však existují. Jenže to se může během letní pauzy rychle změnit. Vše závisí na majiteli klubu Ludvíku Karlovi. A také na tom, zda by se Slovan dokázal se Západočechy na transferu nejspíše v podobě hostování dohodnout. Zádrhelem by mohl být Zemanův nadstandardní plat. Bývalý mládežnický reprezentant má v Plzni brát přes tři sta tisíc korun měsíčně.

Osmadvacetiletý záložník sice má s českým vicemistrem zahájit letní přípravu na novou sezonu, ovšem podle zdroje deníku Sport s ním staronový trenér Viktoriánů Pavel Vrba nepočítá.

Pro Slovan pak mluví i fakt, že pod Ještědem Zeman bydlí a z Liberce pochází jeho manželka. Na jaře nastupoval pravidelně, v závěru se však zranil. Naposledy za západočeský klub nastoupil proti Slovácku (2:0).

Severočechům by se hráč s excelentní levačkou hodil. Devátý tým uplynulé sezony totiž neuplatnil opci na krajního záložníka Egona Vůcha, který patří Plzni a nyní je na testech v kazašském Tobolu Kostanaj. V poslední době z Plzně do Liberce putoval útočník Marek Bakoš a naposledy Egon Vůch.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Plzeň - Slovácko: Fantastický Daněk! Vychytal Zemanovu tutovku • VIDEO iSport TV