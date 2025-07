Za otočkou s obrem v bráně. Plzeň jde do odvety s Wiegelem, v čem Rakušan vyniká?

Obří ruce, obří kopačky. Floriana Wiegeleho si ve výrazném brankářském dresu okamžitě všimnete. Mladý Rakušan (205 cm) dostane v krizové situaci na hrb těžký úkol. Ve středu v Ženevě nastoupí do klíčové odvety o postup ze druhého předkola Ligy mistrů, ve kterém fotbalisté Plzně dohání proti Servette jednogólové manko. V případě úspěchu si zajistí evropský pohárový podzim. Kdo je talentovaný gólman, který se pokusí zastoupit zraněného reprezentanta Martina Jedličku?

Plzeň přešla přes Servette v březnu 2024 do čtvrtfinále Konferenční ligy. Zápas ve Švýcarsku skončil 0:0, dramatickou odvetu v Doosan areně rozhodly penalty. Tři švýcarské pokusy zlikvidoval Martin Jedlička a jako největší hrdina slavil postup mezi nejlepších osm celků soutěže.

V současné chvíli ale plzeňská jednička pouze popřála parťákům štěstí před odletem do Ženevy. Viktoria dohání ztrátu 0:1 bez své opory, Jedličku na zatím přesně neznámou dobu vyřadil úder do hlavy od Martina Cedidly ze sobotního duelu s Jabloncem (1:1). Šanci může uchopit Florian Wiegele, jenž zraněného kolegu zastoupil už v průběhu ligového klání.

„Ještě s ním budu mluvit. Ani nemá čas být nervózní, najednou do toho skáče rovnýma nohama. Třeba si takový scénář i vysnil. Teď je jenom otázka, jak to uchopí. Začal dobře, věříme, že i v náročnějším evropském fotbale je schopný uspět. Protože ten kluk fakt umí. Bude chytat, my mu věříme,“ řekl na tiskové konferenci v Ženevě plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Rakušan okamžitě zaujme výškou. Klub uvádí 205 centimetrů, renomovaný web kicker.de přidává i číslo velikosti brankářových nohou – 51 a 1/3. Zatímco zkušenější Jedlička patří k menším gólmanům (187 cm), z Wiegeleho se stal po sobotní ligové premiéře dle dostupných údajů nevyšší brankář Chance Ligy. Pouze u Rihardse Matrevicse z Dukly je uvedena výška přes dva metry (202).

Obrovitá postava logicky mladému brankáři pomáhá. Plzeň ho přivedla v létě 2024 z druholigového rakouského celku DSV Leoben, v mládeži se rozvíjel ve známějším Sturmu Graz. Wiegele před rokem hájil branku v týmu, který nakonec z druhé ligy sestoupil, nicméně plzeňské skautské oddělení zaujal statistikami – ve dvanácti zápasech udržel devět čistých kont.

Předvede ledový klid i v Evropě?

Na západě Čech si na šanci musel takřka celý rok počkat. Minulý podzim nastoupil pouze do čtyř zápasů za třetiligové béčko, třikrát vychytal nulu. Jaro strávil na hostování v Grazeru AK, celku z rakouské bundesligy. Wiegele okamžitě zaujmul pozici jedničky, v patnácti zápasech udržel pětkrát čisté konto. Trenér Ferdinand Feldhofer si jeho přínos nesmírně pochvaloval, dokonce o něm znovu uvažovali ve slavnějším městském klubu Sturmu Graz.

Na letní přípravu si ho zpátky stáhla Plzeň, do Rakouska (bundesligového BW Linz) putoval „na zkušenou“, tedy na roční hostování, další vysoký talentovaný gólman Viktor Baier. Viktoria vstoupila do sezony se čtveřicí Jedlička, Wiegele, Marián Tvrdoň a Matyáš Šilhavý.

Nejvyšší z party dostal v předsezonním období výrazný prostor – na kempu v Rakousku odchytal celý zápas s Osnabrückem, poločas proti Górniku Zabrze i v generálce s Bochumí. „Je na něm vidět obrovský posun,“ pochvaloval si už po druhém zápase v přípravě proti Českým Budějovicím plzeňský asistent Jan Trousil.

Do sezony šel jako dvojka za Jedličkou, znalce plzeňského prostředí nepřekvapilo, že ve chvíli zdravotní indispozice nastoupil v sobotu proti Jablonci do branky on, nikoliv zkušenější Tvrdoň. Wiegele těží ze své postavy, je levák, na mužstvo působí velice jistě. První start v lize ustál s ledovým klidem, předvedl minimálně tři těžké zákroky.

„Od toho jsem na lavičce,“ řekl Wiegele pro klubovou televizi při hodnocení remízy s Jabloncem, do níž naskočil po Jedličkově zranění neplánovaně už ve čtrnácté minutě. „Člověk se připravuje, rozcvičuje, ale samozřejmě je lepší začít od začátku. Myslím, že i tak to bylo v pohodě,“ dodal vysoký gólman.

V Ženevě na velkém 30tisícovém stadionu půjde o mnohem náročnější zkoušku. Plzeň se potřebuje o čahouna mezi tyčemi opřít podobně, jako to zvládl Jedlička v souboji obou celků před rokem v Konferenční lize. „Věříme mu,“ zdůraznil Koubek. „Florian je skvělý gólman, my hráči mu maximálně pomůžeme,“ dodal za kabinu kapitán Matěj Vydra.