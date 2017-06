Sparta chce záložníka Ben Haima, píší v Izraeli. Mohla by ho vykoupit

Se zajímavou novinkou dnes přišla izraelská média. Podle serveru ynet.co.il má pražská Sparta velký zájem o ofenzivního záložníka či útočníka Maccabi Tel Aviv Tal Ben Haima. Letenský klub by ho údajně mohl vykoupit ze smlouvy, to by ale musel zaplatit 2,9 milionů eur (78 milionů korun). I přes vysokou přestupní částku má prý Sparta o Ben Haima velký zájem.