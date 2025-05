Vstoupit do diskuse (

Zkušený český obránce Pavel Kadeřábek (33) v emotivním videu a se slzami v očích oznámil, že po deseti letech končí v bundesligovém Hoffenheimu. Dlouholetému českému reprezentantovi vypršel kontrakt a nový už nepodepíše. Jeho manželka Tereza na Instagramu napsala, že jde o hodně bolavý konec. Co dál? Možný je návrat do Sparty, budoucnost se vyjasní až s příchodem nového trenéra do letenského klubu. Společně s ním oznámil Hoffenheim i konec Davida Juráska (24), nepočítá s prodloužením jeho hostování z Benfiky.