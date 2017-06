Holkův konec ve Spartě? Zachovali se k němu nedůstojně, říká agent

Takhle si Mario Holek konec dovolené nepředstavoval. Stejně jako další tři fotbalisté pražské Sparty (Ondřej Mazuch, Tiémoko Konaté a Matěj Hybš) totiž dostal špatnou zprávu: Už nechoď, trenér s tebou nepočítá. V plánech nového trenéra Andrey Stramaccioniho jednoduše nefigurují a mohou si hledat nové angažmá. „Přijde mi to hodně nedůstojné,“ říká Holkův agent Jiří Müller.

„Rozhodli jsme se tak na základě debaty s klubem. Panuje shoda, že budeme mít pro sezonu v kádru 23 až 24 hráčů. Přijímat taková rozhodnutí je součástí trenérské profese,“ glosoval čistku nový trenér Andrea Stramaccioni.

Byť ji deníku Sport potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů, klub k celé záležitosti včera žádné oficiální stanovisko nevydal. Vše bude komentovat zřejmě až dnes, kdy se tým po dovolené poprvé sejde.

„Pro mě to bylo velké překvapení,“ přiznává Jiří Müller, který zastupuje Holka. „Mario byl v posledních sezonách hodnocen jako jeden z nejlepších stoperů ligy – a teď ho dávají pryč. Respektuju, že mu nechtěli prodloužit smlouvu, ale že se k němu zachovali takhle, mi přijde hodně nedůstojné.“

V Holkově případě lze skutečně mluvit o šoku. Defenzivní univerzál přišel do Sparty na začátku roku 2012 a v týmu si vybudoval silnou pozici, byl zástupcem kapitána. Figuroval v širším kádru reprezentace a v posledních čtyřech ligových sezonách byl vždy nejpřesněji přihrávajícím hráčem celé soutěže.

Jenže už v zimě Sparta přivedla do středu obrany Davida Hovorku z Liberce, teď k němu přibyl Lukáš Štetina z Dukly a ještě se pracuje na příchodu jednoho stopera ze zahraničí, takže bylo jasné, že někdo bude muset z Letné odejít. Černý Petr nakonec dostal vedle třicetiletého Holka i o dva roky mladší Mazuch, oba přitom mají ve Spartě platnou smlouvu. Holek ještě na rok a Mazuch dokonce do června 2020.

„Vzali jsme to na vědomí a budeme to řešit,“ glosoval krok Sparty Viktor Kolář, šéf společnosti Sport Invest, do jejíhož širokého portfolia Mazuch patří. Sparta uvedené hráče nemůže samozřejmě propustit jen tak, bude se s nimi muset dohodnout na předčasném ukončení kontraktu.

Takže je pravděpodobně vyplatí a udělí jim statut volného hráče, aby za ně případný zájemce nemusel platit žádné odstupné. Fotbalisté, s kterými třetí tým uplynulé sezony už nepočítá, zřejmě nebudou mít o nabídky nouzi, ale pro většinu zájemců zejména z české ligy může být nepřekonatelná překážka jejich vysoký plat.