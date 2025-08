Po třicítce rozkvetl, děkuje za to Bohemce. 200 gólů nestihnu, směje se Chramosta

Byl u všeho důležitého. S dvěma góly do sítě Hradce si poradil s ohromným přehledem, další gól mu sebral VAR, po faulu na něj šel ze hry Daniel Horák. Jan Chramosta zkrátka i ve 34 letech umí být týmu ohromně prospěšný a zdá se, že v Jablonci načíná už čtvrtou povedenou sezonu. Zásahy z 3. kola nesly číslici 104 a 105. „Dvě stě? To už asi nestihnu,“ smál se střelec.

David Horejš si po utkání povzdechl: „Honzu Chramostu jsem tu zažil, měl tu pode mnou svou nejlepší sezonu. Když mu nabídnete šance, využije je. Nemýlí se.“

Připomeňme si poslední tři sezony Chramosty na Střelnici. Když se týmu pod Davidem Horejšem či Radoslavem Látalem nedařilo, jemu to střílelo. Když přišlo vzedmutí s Lubošem Kozlem, nadále mu to střílelo. Hráč, kolem kterého se v dřívějších letech kariéry točila pověst paliče šancí, si 31 góly během tří ročníků sebevědomě došel do klubu ligových kanonýrů.

„Jsem rád, že jsem překonal Milana Škodu, moc dobře vím, že má 104 gólů,“ zubil se Chramosta. Další metou je Libor Došek, na toho mu v žebříčku nejlepších střelců samostatné české soutěže chybí 20 branek.

Přitom v minulosti takové tempo neměl. Do třiceti let se držel na průměrné bilanci 5,5 branek za sezonu, v Jablonci je na průměru 10 za sezonu.

Hnací motor? Děti. Bohemka má velký podíl

„Říká se, že útočníci zrají jak víno a já to můžu potvrdit. Baví mě to, mým hnacím motorem jsou i děti, které vnímají, jestli dám gól nebo ne. Už jsem si něco odžil a jsem klidnější ve hře i v zakončení. Šance mě v mládí dokázaly nahlodat, ale teď to mám naopak - když nějakou nedám, chci jít do další,“ říká odchovanec Mladé Boleslavi, který v říjnu oslaví 35 let.

Velký dík ale Chramosta posílá do Prahy. Gólově mu pár let zpátky začal padat řetěz, ale na hostování si ho z Jablonce pro sezonu 2021/22 vytáhly Bohemians. Ligová stálice zaznamenala ve 24 zápasech bilanci 7+5.

„Musím říct, že Bohemka má na tom rozkvětu velký podíl. Vrátila mi chuť do fotbalu, nakopla mě. Od doby, co jsem se vrátil, se cítím dobře. Zdraví, zaklepám, drží,“ pravil po gólovém představení s Hradcem.

Zdraví je v Jablonci jedním z největších témat. Klub rozšířil řady masérů a fyzioterapeutů a (Chramosta si opět zaťuká na zuby) týmu se vyhýbají zranění. Do zápasu s Hradcem šel bez jediné absence, i minulý rok nezaznamenal Luboš Kozel kromě malých bolístek žádné omluvenky.

„Že minulou sezonu klíčoví hráči odehráli všechno, bylo zásadní. I teď to vypadá zajímavě, ani jsme tolik neoslabili. Nemyslím si, že by tým měl být slabší. Cítíme dluh z minulé sezony, že jsme měli na něco dosáhnout a nepovedlo se to. Je to hnací motor,“ upozorňuje.

Sám Chramosta už je smířen, že zvládá v top tempu 60 až 70 minut, ale odlehčeně řekl, že kouči Kozlovi, který ho vystřídal ihned po druhé brance, trochu vynadal. Hra i po čtyříctce? S tím zatím nepočítá. Kromě vtipů o druhé stovce gólů prohodí: „Hodně čtyřicátníků teď v lize končilo, fotbal se trochu mění a nebude se asi opakovat, aby takhle hráči vydrželi. Já snad nějaký rok dám ještě,“ uzavřel.

Úkol na příští víkend? Sestřelit v Ďolíčku Bohemku, která mu po třicítce radost do fotbalu vrátila.