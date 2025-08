V pátek odpoledne francouzský L'Équipe jako první odpálil informaci o chystaném transferu Pavla Šulce do Lyonu, další vývoj může být klasicky velmi dynamický. Nejproduktivnější hráč Plzně už s týmem v pondělí neodcestuje do Glasgowa na první duel 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers. Po absolvování zdravotní prohlídky brzy podepíše smlouvu se známým francouzským celkem. Po sobotní přípravě v Mnichově s Bayernem (1:2) příchod nových hráčů potvrdil i trenér Lyonu Paulo Fonseca.

Pavel Šulc měl být ještě v pátek v Plzni, brzy by se ale měl objevit v Lyonu v dresu nového zaměstnavatele. Transfer za 7,5 milionu eur, který může s bonusy dosáhnout až na 10 milionů eur (250 milionů korun), měly odsouhlasit kluby, na podmínkách je domluvený i český reprezentant, pro něhož by měla být připravená čtyř až pětiletá smlouva.

Lyon odehrál v sobotu odpoledne přípravu s Bayernem, ve značně okleštěné sestavě s mnoha mladíky (sedm debutantů za áčko) prohrál 1:2. Trenér Paolo Fonseca na tiskové konferenci přítomným novinářům potvrdil příchody dvou nových hráčů - Šulce a Tylera Mortona (22) z Liverpoolu. V pátek také klub oznámil prodloužení smlouvy se zkušeným argentinským stoperem Nicolasem Tagliaficem (32).

Poslední zápas v Ženevě?

„Ano, je to hráč, kterého mám moc rád, záložník s kvalitními přihrávkami, který se dobře drží v těsných prostorech. Má vlastnosti, které zapadají do naší hry,“ přiznal Fonseca napřímo ohledně Mortona, někdejšího anglického reprezentanta do 21 let, jehož transfer se s bonusy může vyšplhat až na 15 milionů eur.

V týmu by měl brzy přivítat také Šulce, o něhož portugalský kouč hodně stál, dokonce s ním měl i hovořit, aby ho o ujistil o zájmu Lyonu. Před vstupem do sezony (16. srpna v Lens) hraje Lyon generálku v sobotu (9. srpna proti Getafe), kde už by mohl mít českého ofenzivního hráče k dispozici.

Šulc, na něhož dlouhou dobu do Plzně nepřišla adekvátní nabídka, měl nakonec francouzský celek upřednostnit před Brightonem, který na poslední chvíli též projevil oficiální zájem. Mluvilo se také o Laziu Řím.

Šulcův poslední zápas v Plzni byl pravděpodobně ten úterní v Ženevě, kde pomohl Viktorii k výhře 3:1 a důležitému postupu do dalšího kola v kvalifikaci Ligy mistrů. Západočeský celek letí v pondělí dopoledne do Glasgow, největší hvězda týmu už ve výpravě nebude.

Na trenérech teď bude, aby zacelili díru po nejproduktivnějším hráči posledních dvou sezon, který v sestavě chyběl prakticky jenom během přípravného období a střídal naprosto minimálně.