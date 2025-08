Svědík o svérázné oslavě gólu: Každý si na mě šlápl. Bouřil celý stadion

Rezervu Sparty i nováčka z Příbrami dokázali svěřenci Martina Svědíka rozstřílet, v prvním kole v Českých Budějovicích si pomohli dvěma standardkami. Až proti Táborsku musel jít druholigový favorit úplně na krev. O to víc si kouč cenil, že tým šlapal až do závěrečné akce a zabránil první ztrátě v ročníku. „Nejdůležitější je pro nás efektivita. Nemůžeme si myslet, že sem přijede Táborsko a budeme ho celý zápas mačkat a přehrávat,“ zdůraznil trenér Zbrojovky.

O stoperu Stanislavu Hofmannovi, jehož jste vedl už ve Slovácku, se ví, že si umí najít míč ve vápně protivníka a zakončit. Fakt má na to čuch?

„Má. Určitě si pamatujete, jak jsme otáčeli zápas s Teplicemi. Standa má opravdu dobrý výběr místa a timing.“

Oslava gólu byla skutečně euforická a kolektivní. Jen vy jste se radoval sám…

„Bohužel jsem si vybral špatnou stranu. Běžel jsem se radovat k lavičce. Jenže z ní všichni vyběhli dopředu a přeskákali mě. Každý mi šlápl na zadek, na hlavu. Šlápl si, kdo potřeboval. (úsměv) Euforie byla na celém stadionu. Je senzační hrát v takové atmosféře. A ještě dát lidem vítězství v devadesáté třetí minutě. Jsou to skvělé zážitky, které si člověk rád pamatuje.“

Proč drama až do úplného konce?

„Táborsko je velmi zkušené mužstvo, má spoustu zkušených ligových hráčů. Měli jsme k soupeři správný respekt. Skvěle se nám podařil začátek, kdy jsme šli do vedení. Pak jsme dostali zbytečný gól. Bylo vidět, že nemáme tolik prostoru jako v předchozích utkáních. Nejen že Táborsko dobře bránilo, ale jakmile chytlo balon, bylo silné i v kombinaci. Nedalo nám ho zadarmo, stálo nás to hodně sil. Do každého utkání jdeme jako papírový favorit a každý se na nás dobře připraví. Nemůžeme si myslet, že soutěž projedeme jen tak. O všechno se budeme muset hodně prát.“

Tentokrát to bylo víc o vůli než o fotbalovosti, že?

„Už v přípravě jsme si říkali, že některé zápasy budeme muset urvat trpělivostí. Centrované balony se nám celý zápas nedařily a nakonec jsme z přesného centru rozhodli. Hráli jsme v závěru na tlak do brány, posunuli jsme nahoru Vedrala i Hofmanna. Podařilo se to. Radek Kronďák je vynikající trenér a dokazuje to i v Táborsku. Nám nešla křídelní kombinace a přesný centr do šestnáctky. Navíc velmi dobrý brankář Martin Pastornický si pro balony chodil, hodně jsme mu jich poslali do náruče. Okamžitě je vyhazoval a zahajoval tím hru. To bylo nepříjemné. Táborsko má vynikající přechod do útoku.“

Nenasadil jste hbitého křídelníka Bennyho Kanakimanu, velkou letní posilu z Jablonce. Ještě není v topu?

„Není. Musí si zvyknout na věci, které po hráčích vyžadujeme. Potřebujeme větší intenzitu, víc náběhů, větší kvalitu. Benny je nadstandardní hráč, máme na něj veliké požadavky. Hodně si od něj slibujeme. Věřím, že se do toho dostane a ještě nám pomůže. Musím ocenit, že i když nehraje, má skvělý týmový přístup. To taky není úplně běžné. Síla lavičky je strašně důležitá. Teď nám pomohl Vachy (Štěpán Vachoušek), Ryma (Martin Rymarenko) přihrál na rozhodující gól.“

V tabulce je kromě vás stoprocentní už jen Ústí nad Labem. Překvapuje vás dravý nováček?

„Má dobrý kádr a Sváťa (Habanec) je velmi zkušený trenér. Ví, co a jak. Když jsem četl jejich sestavu, je tam spousta kluků, kteří prošli ligou. Mají to dobře namixované. Na rozdíl od Příbrami, která nestihla tým nachystat na druhou ligu, bylo Ústí na postup dopředu připravené. Dodělávalo pak jenom nějaké posty. Hrálo třikrát doma, což bude hodně horká půda. Tam budou velmi silní. Otázkou je, jak budou zvládat venkovní zápasy.“

V pátek máte velké derby s městským rivalem Artisem, v němž budete na Srbské poprvé v roli hostů. Už jste byl v jejich kabině?

„Nebyl.“