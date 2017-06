Plzeň si piplá ohromného gólmana. Zkouší dorostence, co váží 115 kilo

Osmnáctiletého blonďáka si na hřišti všimnete snadno. Z řad hráčů Viktorie Plzeň vysoko vyčnívá. Především svou mohutností, váží hodně přes metrák. „Když jsem přišel na první trénink a viděl jsem u něj napsanou váhu 115 kilo, říkal jsem si, kdo to má. Byl jsem trošku překvapený. Jakmile jsem zjistil, co je to za hromotluka, bylo mi to jasné,“ směje se Milan Petržela, který spolu s Václavem Pilařem a Patrikem Hrošovským patří naopak k nejdrobnějším hráčům západočeského kádru.

Důležité jsou ale brankářské dovednosti – Matyáš Šampalík odchytal výborně sezonu v kategorii U19 a dostal šanci, aby na sebe upozornil v přípravě na nový ročník v prvním týmu. „Je to něco neuvěřitelného. Dozvěděl jsem se to od Martina Ticháčka (trenér plzeňských gólmanů) měsíc před začátkem přípravy, abych se na to nachystal. S klukama už jsem absolvoval poslední dva ligové zápasy minulé sezony (Brno, Jihlava). Jsem rád, že to můžu zažít, je to tak o tři levely jiná úroveň, než v dorostu, kde působím,“ neskrývá radost Šampalík.

Plzeňská jednička Matúš Kozáčik se v Německu zotavuje po drobném zákroku v koleni a teprve se zapojí do plného tréninku. V přípravě momentálně chytají stabilní dvojka Petr Bolek, s ním pak dorostenci Sváček a Šampalík. Bolek na středeční duel v Rokycanech dostal od klubu volno a osmnáctiletý obr si do branky áčka poprvé stoupl na druhý poločas. Ten první odchytal Dominik Sváček, druhý talentovaný gólman.

„V rámci možností jsem si s tím poradil slušně, ale určitě tam nervozita je, i když je to přátelák. Stačí první kontakt s balonem, když je podařený, hned vím, že to půjde a spadne to ze mě,“ přibližuje Šampalík své první dojmy.

Při plzeňské výhře 10:1 obdržel jedinou branku, za kterou ale nemohl. „Mrzí mě, ale možná bych se nedoplatil, aspoň jsem ušetřil,“ oddychuje si. „Respekt k ostatním spoluhráčům určitě mám. Teď jsem třeba hrál s Romanem Hubníkem, pro mě to je asi největší osobnost v Plzni, to je super,“ dodává už s vážnou tváří.

V plzeňské šatně poslouchá i kvůli své výrazné postavě spousty vtípků. „Hlavně Milan (Petržela) hodně naráží, ale já to beru dobře,“ chápe humor zkušeného záložníka Viktorie. „Kluci mě vzali, pomohlo mi, jak říkal Milan, že jsem nejtěžší hráč. Takže jsem na sebe trošku ukázal,“ culí se a rychle se chlubí, že z původních 115 kilogramů už shodil na 112.

Šampalík dostal velkou šanci a s kolegou Sváčkem se popere o to, kdo bude v sezoně plnit roli třetího gólmana. „Můj sen je Barcelona, ale já to beru postupně. Teď chci přežít v kádru, nejbližší cíl je dostat se na soustředění do Rakouska (tam jede Plzeň 8. července, pozn. red.). Když na sobě budu pracovat, nevidím důvod, proč by se to nemohlo povést,“ věří si.

Podobně výrazný je mezi gólmany Gianluigi Donnarruma, který už v 16 letech začal chytat ligu za AC Milán. Rovněž patří mezi ohromné gólmany a je jedním z největších talentů světového fotbalu. „Je o rok mladší. Také má podobné parametry jako já. Když budu makat, i já můžu být úspěšný,“ doufá Šampalík.

A jeho brankářské vzory? „Ve světě je to Buffon, v Plzni se učím od každého gólmana. Ať je to Dominik Sváček, který je jen o rok starší. Mám za vzor každého brankáře, který něco umí,“ přiznává. „Z gólmanů působících v Česku je to určitě Matúš Kozáčik, hodně se mi líbí Aleš Hruška (naposledy chytal v Příbrami),“ prozrazuje.

Viktoria každopádně má v přípravě velmi solidního gólmana, který svou postavou budí respekt u jakéhokoliv soupeře. „Zatím bodyguarda nepotřebuju, ale když na mě někdo vyskočí, vezmu si ho,“ směje se Petržela. „Ale oba (i Dominik Sváček) jsou šikovní kluci, na tréninku vypadají velice dobře. Jen tak dál, aby se jim dařilo a někam se dostali,“ povzbuzuje mladší kolegy do další práce.

