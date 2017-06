Ukrajinská posila pro mistra Rotan? Chci zůstat, Slavia je vážně dobrý tým

Máte za sebou týden přípravy se Slavií Praha. Jak se vám v ní líbí?

„Slavia je velký klub, který má obrovské tradice a úspěchy i na mezinárodním poli. Moc jsem se sem těšil. Kluci mě přijali výborně, vstřícně, myslím, že jsme si za tu krátkou dobu vytvořili velice dobré vztahy. Snažím se na trénincích pracovat co nejlépe, abych jim dokázal, že fotbal hrát umím.“

Myslíte, že zůstanete?

„Je to opravdu velice dobrý tým, silný, s výraznými osobnostmi. Chtěl bych tu zůstat, to je pochopitelné, proto jsem do Prahy také přijel, abych si získal nové angažmá. Ale nezáleží to na mně, musí mě chtít i vedení klubu.“

Už jste svou pozici s trenérem Šilhavým probíral?

„Hovoříme spolu celkem často, je to skutečný odborník a výborný trenér. Má zajímavé tréninky, které se mi moc líbí. Myslím, že mezi námi není žádný problém. Ale oba víme, že můj přestup do Slavie záleží především na vedení klubu.“

Šilhavý chválil Jugase, o Rotanovi s Pavlenkou se jedná

V prvním zápase jste se hned zapsal mezi střelce, po přestávce jste si nasadil i kapitánskou pásku. Předpokládám, že jste se svým výkonem spokojen.

(úsměv) „Co na to říct, proměnil jsem pokutový kop. Rozhodčí ho nařídil a najednou mi řekli, ať ho jdu kopat. Tak jsem šel, proč ne. A kapitánská páska to je spíš také taková fotbalová tradice, kdy si ji nasazuje nováček.“

Nebál jste se, že by se v případě neproměněného pokutového kopu vaše možnost přestupu zhoršila?

„Ne, proč? Mám snad dostatek zkušeností, abych se s takovou situací vyrovnal. Navíc to byl přípravný zápas, o tolik nešlo.“

Úspěšnou premiéru si může odškrtnout. Jakub Jugas odehrál celý zápas při vítězství Slavie v přípravě nad Viktorií Žižkov 2:1. Pětadvacetiletý stoper patřil v minulém ročníku mezi nejlepší obránce ligy, se Zlínem vyhrál MOL Cup a vybojoval základní skupinu Evropské ligy. Tu už si s Moravany nezahraje, protože se bude pokoušet se „sešívanými" o postupu do Ligy mistrů. „Ale kluky pořád sleduji. Už ani nemají poličku na trofeje, budou si muset udělat novou," reagoval s úsměvem na včerejší vítězství Zlína v československém Superpoháru.

Proměnil jste ho pravou nohou, ve druhém poločase jste střílel z přímého kopu levou. To je vám opravdu jedno, kterou nohou kopete?

„Je to jedno, věřím si na obě.“

Jak se vám líbili fanoušci?

„Byli úžasní! Tolik jich přijde v horku na přípravné utkání a ještě mi zatleskali. Rád bych se s nimi opět vídal.“

Rýsovala se možnost, že by do Slavie přišel i váš krajan Jevgenij Konopljanka. Uvítal byste ho?

„To by bylo báječné. Sehráli jsme toho spolu hodně v ukrajinské reprezentaci a hlavně by mužstvu ohromně pomohl. To by byla posila.“