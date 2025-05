Plzeň pod tlakem, může přijít průšvih. Baník? Úkol splněn, nemá co ztratit

Kdybyste to Plzni řekli před rokem, bude spokojená. Boj do posledního kola o druhé místo, zaručující předkolo Ligy mistrů, by na západě Čech brali všemi deseti. Není divu, byl to vysněný cíl bosse Adolfa Šádka i trenéra Miroslava Koubka. Nikoli nepokorný, ale vzhledem k posledním dvěma sezonám pražských „S“ rozhodně ambiciózní. Leč aktuálně reálný! Stačí s Jabloncem „jen“ uhrát aspoň stejně bodů jako Baník na půdě Slavie. Nicméně Ostrava je ve výhodě: má splněno.

Jak to bylo s těmi klacky a tanky, které před lety vzpomínal plzeňský šéf Adolf Šádek? Pamatujete? Tehdy hlavní postava Viktorie reagovala na zbrojení Slavie a Sparty. Před touhle sezonou nic podobného předseda neglosoval, ale situace byla velmi podobná.

Šéf Plzně prodal stopera Robina Hranáče do Hoffenheimu a útočníka Tomáše Chorého do Slavie. Pak sledoval, jak do Prahy míří Ondřej Lingr, Simion Michez, Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi, Imanol García, Mathias Ross, Elias Cobbaut… Všechno jména z velkých klubů.

O deset měsíců později se má postavení v elitní skupině Chance Ligy, konkrétně v boji o lákavou druhou příčku, následovně. Stříbrné místo drží Plzeň se 71 body, třetí je Baník s totožným ziskem. A protože platí pravidlo, že v případě rovnosti bodů má v konečném pořadí výhodu ten, kdo jich nasbíral víc po základní části, vede Plzeň. O bod před Ostravou.

Znamená to, že doma s Jabloncem jí stačí získat stejně bodů jako Baníku na Slavii. Pokud Slezané v Edenu, kde se bude slavit mistrovský titul, prohrají, nemusejí v Doosan Areně řešit vůbec nic.

„Očekávám, že Plzeň to udrží,“ predikuje expert Tomáš Kučera. „Baví mě osoba Miroslava Koubka. V Plzni je spousta hráčů, které mám rád. Třeba Matěj Vydra, na kterém vidím nadšení, i když nedá gól. Baví mě i Adu nebo Kalvach, každý jeho centr do vápna smrdí. Mají to dobře postavené, pan Šádek je asi nejschopnější manažer v Česku. Dokážou si poradit s odchody Kalvacha i Cadua,“ dodává záložník třetiligového Ústí nad Labem v pořadu Liga naruby.

Plzeň? Povedený ročník, ale...

Pravdou je, že (především) pro Kalvacha, ale i Cadua to v sobotu odpoledne opravdu bude rozlučka s plzeňskými fanoušky. Klub na ceremoniál láká i na oficiálních webových stránkách, zatímco ve stejnou chvíli se Slovan Bratislava obě jména snaží podepsat.

Jenže pozor, zas taková legrace Viktorii nečeká. Ona MUSÍ, zatímco Baník MŮŽE. Pokud by Koubkovo mužstvo při současné konstelaci nezvládlo poslední krok a Ostrava naopak ve Vršovicích uspěla, navzdory celkově povedenému ročníku by šlo o průšvih.

„Baníku lauf moc přeju, lidé si tuhle sezonu užívají. Fotbal je tam opravdu trademark místní kultury,“ popisuje Kučera náladu ve 300tisícovém městě, kde byl v neděli na šlágr se Spartou.

„Obrovsky mě uhranula aura Matěje Šína, ten je tam teď za Maradonu. Vyrostl v lídra a osobnost, která lize obecně chybí. Sparta ji nemá. Nemusí být třeba nejlepší na hřišti, ale už jen svou přítomností dokáže strhnout a ovlivňovat ostatní. Překvapilo mě, jak rychle se do takové pozice v tak nízkém věku vypracoval,“ obdivuje dvacetiletého středopolaře.

Od chvíle jistoty minimálně třetí příčky panuje na Bazalech uvolněná atmosféra. S comebackem Tomáše Riga, Michala Kohúta a Matěje Chaluše sebedůvěra ještě vrostla. Předsezonní cíl byl splněn. Na rozdíl od Plzně a Sparty není FCB pod tlakem, jinak by taky majitel Václav Brabec tolik nekřepčil už před týdnem a neukazoval kotli tetování v podobě klubového znaku přímo na srdci.

Poslední věc: druhý tým tabulky musí projít minimálně přes jedno letní evropské předkolo, aby měl jistotu pohárového podzimu. Třetí celek bude mít před sebou překážky dvě.