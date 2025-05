Sparta a účast v pohárech: hraje pro ni los, jenže Jablonec umí nemožné. Pomůže Plzeň?

Vstoupit do diskuse (

Tragikomedie v podání Sparty v ligové nadstavbě může dostat poslední díl. Tým kouče Luboše Loučky, prozatímního šéfa, nemá ve svých rukou boj o čtvrté místo, které jako poslední znamená účast v pohárech, konkrétně v Konferenční lize. „Pro mě by to bylo neuvěřitelné zklamání,“ netajil v rozhovoru pro klubový web výkonný místopředseda představenstva František Čupr. Aby se černý scénář pro rudé změnil ve skutečnost, „stačí“ výhra Jablonce v Plzni. Pak by Pražanům nepomohlo ani případné vítězství nad Olomoucí.