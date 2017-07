Heurtaux do Sparty zřejmě nepůjde. Zájem opadl, klub už hledá jinde

V defenzivě Letenských je pod novým trenérem Andreou Stramaccionim pořádné rušno. Ani do přípravy se nezapojili Mario Holek, Ondřej Mazuch a Matěj Hybš, se kterými Sparta nepočítá.

Naopak z Dukly za milion eur přišel slovenský stoper Lukáš Štetina. Tím však Stramaccioniho plány nekončily. Chtěl obranu a posílit a nejlépe hráčem ze zahraničí.

Variantou byl zkušený Thomas Heurtaux z italského Udinese. Jednání ohledně jeho příchodu však do finále nedospějí. Zájem Letenských o služby 29letého zadáka opadl, turecká média navíc informují o tom, že by hráč mohl zamířit do tamního Antalyasporu.

Sparta už se zároveň poohlíží po jiném stoperovi, její pozornost směřuje výhradně do zahraničí. Italský kouč Andrea Stramaccioni má momentálně k dispozici tři klasické střední obránce, Lukáše Štetinu, Davida Hovorku a Michala Kadlece. Na postu stopera pak může naskočit i Costa Nhaimonesu, ten ovšem dál zůstává na marodce.

V pondělí se navíc ke klubu připojí nejdražší posila v historii české ligy. Izraelský reprezentant Tal Ben Chaim vyšel Spartu na 76 milionů korun, ale dosud si v rodné zemi vyřizoval všechny povinnosti a až nyní se bude hlásit na Letné.