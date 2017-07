Po sudích chtějí za soustředění až 70 tisíc. Musí se šetřit, naznačil Berbr

FAČR reaguje na prohlášení Komise rozhodčích FAČR, které se objevilo v médiích, tímto způsobem: FAČR odmítá konstrukci komise rozhodčích, že neexistuje právní důvod, na jehož základě by FAČR nemohla požadovat po rozhodčích uhrazení zmiňovaného školení v Portugalsku. FAČR poskytla rozhodčím službu a na základě této skutečnosti je oprávněna požadovat její úhradu. Jinak řečeno, rozhodčí nejsou zaměstnanci FAČR, tudíž seminář v Portugalsku neměl parametry služební cesty a FAČR tak má plné právo vymáhat na rozhodčích finance spojené s touto akcí, stejně tak, jako tomu bývalo vždy v minulosti, kdy rozhodčí na seminář do ciziny cestovali. Pokud komise rozhodčích tvrdí, že neexistuje právní důvod, na jehož základě rozhodčí seminář absolvovali, pak si sekretariát FAČR klade otázku, na základě čeho, se rozhodčí semináře vůbec zúčastnili. V neposlední řadě si pak FAČR není vědoma toho, že by komise rozhodčích zastupovala rozhodčí v soukromoprávních vztazích mezi ní a rozhodčími, otázkou pak v této spojitosti je, koho vlastně (a jestli vůbec někoho) v tomto případě komise rozhodčích svými kroky zastupuje. FAČR zároveň jednoznačně odmítá, že by fakturace pobytu rozhodčích na semináři v Portugalsku, a s tím spojených služeb, byla jakýmkoliv aktuálním nátlakem na nezávislost komise rozhodčích ze strany vedení FAČR.