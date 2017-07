Posilování je věcí Slavie a Sparty, říká Vrba. Plzeň už prý měla tvář

Jak se vám líbila generálka?

„Spíš to budu hodnotit v celém bloku. Když vezmu soustředění v Rakousku, z hlediska organizace hry nám zápas asi vyšel nejlépe. Bohužel jsme ve druhé polovině druhého poločasu dostali gól, který zápas rozhodl. Ale když to porovnám s utkáním proti Fürthu (1:5), kde jsme zaslouženě dostali na zadek, tentokrát si myslím, že už to mělo nějakou tvář a že se budeme posouvat dál. Především v útočné fázi snad budeme víc produktivní než dnes, třeba ta tyčka (v prvním poločase do ní pálil Krmenčík) se odrazí příště do brány.“

Uklidnil vás výkon obrany?

„Určitě ano. Už před třemi dny proti Wolverhamptonu to bylo lepší, ale proti Fürthu jsme najeli na takovou notu českých mužstev, kdy jsme si mysleli, že když uděláme chybu, nic se nestane a nikdo nás za to nepotrestá. Fürth nás ale vyučil, ty další dva zápasy už měly nějaké parametry.“

Potěšil vás výkon stopera Tomáše Hájka, který se při absenci zraněného kapitána Romana Hubníka zhostil role šéfa obrany?

„Tomáš už má něco odehráno za Zlín, není to nezkušený hráč. Přišel do Plzně kvůli tomu, aby defenzivě pomohl. Jsme rádi, že se to rýsuje tak, že by to měl zvládnout velice dobře.“

Bude to tedy on, přes kterého půjde plzeňská rozehrávka?

„Z našich stoperů je v tom asi nejlepší, proto se do toho pouští víc než jiní. Na druhou stranu máme bohužel zraněného Hubníka. Nebojím se toho, když budeme hráče nutit k tomu, co chceme, věřím, že se k němu přidají i další. Hájas je ten, kdo si víc troufá a je jistější, to se mu daří čím dál lépe.“

Těšíte se na start sezony?

„Kvůli tomu jsme do Plzně šli. Hrát o Ligu mistrů a skupinu Evropské ligy je hodně zajímavé. Také víme, že vítěz české ligy má pravděpodobně jistý přímý postup do Ligy mistrů. Vidíme, že soupeři velice posilují a na ligu zbrojí. Doufám, že jim budeme zatápět a popereme se o nejvyšší příčky.“

Je pro vás velká výzva porazit pražské konkurenty Spartu i Slavii?

„Posilování je hlavně jejich věc. My je bereme jako soupeře o titul, budeme se snažit je co nejvíc potrápit. Věřím, že naše výkony budou lepší a lepší, všichni hráči se uzdraví, budeme jim konkurovat a liga bude hodně zajímavá.“

Co chybí mužstvu ve finální fázi?

„Především jsme hráli proti mužstvu z nejvyšší anglické soutěže. Sice nehraje úplně nahoře, ale hraje pravidelně a nesestupuje. Jsou tam urostlí, rychlí hráči, technicky a takticky velice dobře vybavení. V Anglii vyjma Barcelony a Realu hrají nejlepší fotbalisté na světě, pokud s nimi hrajeme, jsou to nejtěžší zkoušky. Jsme rádi, že jsme se s tím dneska vypořádali velice slušně.“

Potěšil vás výkon levého obránce Milana Havla?

„Jeho příchodem jsme reagovali na zdravotní problémy, které v týmu nastaly. Jsem rád, že přišel a vůbec není poznat, že je to hráč, co je s námi teprve týden. Je úžasné, jak to zvládnul, je to hodně zajímavý hráč, i věkově perspektivní. Jsem rád, že přichází mladí hráči, kteří v Plzni můžou v budoucnu hrát pravidelně.“

Kolik otazníků máte v sestavě?

„Ty mám pořád. Asi nikdo nevěří tomu, že už dneska víme sestavu. Hubník před čtrnácti dny mohl být jasný, ale při rozcvičce, která nic neznamenala, si najednou natrhl sval. Mluvit o sestavě je brzo, jasno budeme mít až den před zápasem v Bukurešti.“

Bojíte se menší kompaktnosti na pravé straně hřiště?

„Oproti minulým zápasům byla kompaktnost pravé strany výjimečná. Už víme, jak se zachytávat, jaké jsme dělali chyby, některé věci jsme i trénovali. Nejsme dokonalí, ale snaha a chytrost tam nastává, doufám, že to bude lepší a lepší.“

Proti Watfordu odchytali Bolek i Hruška po poločasu. Kdo z nich začne jako jednička?

„Je to stejné jako sestava. Máme dva kvalitní gólmany, včas se dozví, kdo bude v Bukurešti chytat.“