Otazníky po pádu Varnsdorfu. ČFL, nebo konec? Majitel kritizuje béčka ligistů

Smutná symbolika. 25. května 2015 si fotbalisté Varnsdorfu vybojovali právo startovat v první lize, na den přesně o deset let později sestoupili z profesionálního fotbalu do ČFL. A sešupem do třetí ligy to nemusí skončit, spekuluje se totiž o propadu klubu o několik pater níže, nebo dokonce úplném zániku!

V šestnáctitisícovém městě ve Šluknovském výběžku debutoval v dospělém fotbale brankář Ondřej Kolář, lídrem tady býval současný kapitán olomoucké Sigmy Radim Breite, ještě před rokem zde hostoval Matyáš Vojta, někdejší mládežnický reprezentant a útočník, jehož jméno nedávno padalo v souvislosti se Spartou. Do Baníku Varnsdorf prodal Abdullahiho Tanka a tehdejší kouč Severočechů Miroslav Holeňák vtipkoval: „V uvozovkách mě „seřval“ Jindřich Trpišovský, protože jsme jim ho nedali do Slavie (smích). Nás ale tehdy vůbec nenapadlo, že by mohl mířit až takhle vysoko.“

S rozvojem mladých talentů pocházejících, ať už z vlastních zdrojů či z okolních destinací jako je Liberec, Jablonec či Mladá Boleslav, je, zdá se, konec. Přestože Varnsdorf býval občas neoblíbeným celkem z Lužických hor, kde je s nadsázkou řečeno zima i v létě a soupeřům se zde vůbec nehrálo lehce, během patnácti let ve druhé nejvyšší soutěži se hned šestkrát umístil v TOP 6 druholigové tabulky.

Rodiště exšéfa fotbalového svazu Miroslava Pelty teď řeší jiné starosti. Zatímco před deseti lety právě Pelta nabízel „Vanďáku“ jablonecký stadion k odehrání historické sezony mezi prvoligovou elitou, nyní se neví, do jaké soutěže se skromný celek přihlásí a zdá to vůbec bude ČFL, do níž v neděli sestoupil. Navíc ve třetí lize už nelze počítat s penězi z marketingových a televizních práv od LFA, tudíž poskládat rozpočet pro třetí ligu může být paradoxně složitější než ve druhé.

Končit chce současný majitel Vlastimil Gabriel, ranou do srdce bylo rovněž lednové úmrtí dlouholetého sponzora Jana Rýdla, jehož strojírenská firma TOS držela místní fotbal nad vodou. Zpackaný podzim se málem povedlo napravit, na jaře Varnsdorf pod novým koučem Petrem Papouškem, jenž nahradil Ivana Kopeckého, uhrál heroických 21 bodů. Zásluhou toho jeho naděje na záchranu žily do posledního kola, a to v konkurenci rezerv prvoligových celků. Těsně nad čarou ponoru se udržel Baník „B“, klidnější starosti měla Sparta „B“, ale v závěru sezony si posilami z áčka pomohla například Slavia „B“. V 28. kole proti Brnu vytunila sestavu třeba Zafeirisem, gólmanem Markovičem, Chaloupkem, Botosem či Michezem.

Varnsdorfský boss Gabriel je přitom dlouhodobým kritikem béček ve druhé lize. „V profesionálním fotbale by neměly být „B“ týmy prvoligistů. Někomu to ovšem vyhovuje, nemusí se řešit stadiony a problémy s hracími plochami. Také se zpřísňují podmínky pro mládežnické akademie, tím přicházíme o podporu svazu na naši mládež. Není to jednoduché,“ vyprávěl už dřív v rozhovoru pro iSport.

Nyní bezprostředně po sestupu dokonce přiostřil. „Když poslouchám tlak béček, je mi na blití," řekl pro iDnes.

V pohledu na přítomnost záložních týmů se shoduje s Jiřím Štajnerem, jenž se s nimi s Českou Lípou naopak potkával v ČFL. „Může proti vám nastoupit třeba pět hráčů z ligy, nikdy nevíte, kdo bude hrát. Když béčko potřebuje posílit, tak bude posíleno. To pak můžeme trénovat, jak chceme. Ať si béčka hrají svojí soutěž. Tahle anomálie není nikde na světě. Dobře, dejme tomu Německo. Tam ale rezervy ligistů hrají maximálně třetí ligu a jedná se o hráče do 23 let. To jsou vyloženě rezervní hráči a nikdo z bundesligy si do béčka zahrát nepřijde," tvrdil účastník MS 2006.

Z pohledu Varnsdorfu byly další komplikací zvyšující se svazové požadavky na zázemí stadionů. Pro splnění umělého osvětlení měl klub od města příslib. Teď je otázkou, zda se mnohamilionová investice na výstavbu světel bude vůbec realizovat. V budoucnu druholigisté navíc budou potřebovat i vyhřívaný trávník. „Když se tohle vyhlásilo, mělo se to komunikovat s Národní sportovní agenturou a se státem a zeptat se jej, zda je na to ochoten přispět. Nemohou to nechat na klubech,“ dodal Gabriel.

Ústecký kraj tak přišel o jediného zástupce ve druhé lize. V profesionálním fotbale by prvoligové Teplice ovšem v regionu brzy mohlo doplnit Ústí nad Labem, které čeká baráž o postup do Chance Národní ligy.