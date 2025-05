Trend ligy: kvalitnější obrany. Kdo jsou podle dat TOP mladíci a v čem se trápila Sparta?

Jindřich Trpišovský už párkrát vyřkl, že je pro jeho tým snazší dávat góly v Evropě než v české lize. A jak se ukazuje, defenzivní síla tuzemských týmů se opravdu stále zlepšuje. Jak to reflektují průměrná čísla napříč ligou?

Průměrné xG (tedy kvalita vytvořených šancí) je nejnižší od sezony 2017/18. Výrazně narostla i úspěšnost mančaftů v defenzivních soubojích (až na průměrných 64,5 %). Za deset let měření společnosti Wyscout nikdy nebyla vyšší. Trend na první pohled padá i u intenzity presinku – metriky PPDA, která ukazuje, kolik přihrávek tým dovolí soupeři do přerušení akce. Číslo je o 0,6 vyšší (tedy horší) než minulý ročník. To ale nutně neukazuje, že týmy už tolik nepresují, jako spíš na zlepšující se kombinační schopnosti zadních linií menších klubů.

Vykombinovat se pod tlakem už s klidem zvládají celky jako Hradec Králové, Pardubice či Karviná. A ačkoliv ligu vyhrál nejsilnější tým ve vzduchu, celkově hlavičkových soubojů každým rokem ubývá. Nárůst týmů preferujících kombinační hru (Liberec, Karviná, Jablonec apod.) zvýšil atraktivitu a snížil počet dlouhých přihrávek.

Trendy ligy

Statistika Hodnota Poznámka Průměrné xG (očekávané góly) 48,7 Nejnižší od 2017/18 Úspěšnost v defenzivních soubojích 64,5 % Nejvyšší za min. 10 let Průměrné PPDA (passes per defensive action) 10,2 Nejvyšší za min. 10 let Průměrně faulů na zápas 10,7 Nejméně za min. 10 let Průměrný počet hlavičkových soubojů 42,1 Nejméně za min. 10 let Průměrný počet dlouhých přihrávek 48 Nejméně za min. 10 let

Poznámka: statistiky jsou přepočítány na 90 minut hry, xG je na sezonu