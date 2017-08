Zdrcený kapitán Zbrojovky. Porážka se Zlínem jde za mnou, líčil Pavlík

Zápas blbec. Takový, který brněnský kapitán Petr Pavlík nemůže jen tak hodit za hlavu. Ve Zlíně udělal dvě chyby, které vedly ke gólům soupeře a jeho výhře 2:1. „Bude to pro mě těžká noc. Sednu si doma na zahradu a proberu si to ještě sám,“ plánoval smutný stoper Zbojovky.

Jak vám je po těle a na duši?

„Ta porážka jde za mnou, o tom žádná. Udělal jsem dvě chyby. Před tím vlastním gólem se mi míč ztratil ve sluníčku, věřil jsem, že to odhlavičkuju. Ale na to se nemůžu vymlouvat. A k tomu rohu vůbec nemělo dojít. Musím se klukům v kabině omluvit. Z taktického hlediska jsme byli na Zlín dobře připraveni. Bohužel jsme to ale nezvládli.“



Co se stalo se Zbrojovkou, když vedla 1:0 a hrála proti deseti?

„Zbytečně jsme se stáhli. Přesto jsme soupeře nepouštěli do šancí. Až potom padly během chviličky dva góly. Chtěli jsme vyrovnat, ale byla to taková křeč. Zlín se po tom prvním gólu asi dostal do euforie.“

Ve druhém kole HET ligy se utkaly Zlín a Brno. Oba týmy v zápasech prvního kola prohrály a v sobotu si chtěly spravit chuť.

V 50. minutě se Zlín dostal do problémů. Tomáš Janíček fauloval Francise Koneho, od rozhodčího uviděl druhou žlutou kartu a v zápase musel skončit, Tomáš Pilík pak proměnil penaltu. V 67. minutě si ale Petr Pavlík z Brna vstřelil vlastní gól a domácí rozhodli v 72. minutě trefou Ubonga Ekpaie. I v deseti hráčích na hřišti dokázal Zlín v zápase zvítězit a získat první tři body do ligové tabulky.

„V žádném případě jsme si to takto nepředstavovali. Chtěli jsme mít co nejvíc bodů. Když jsme neporazili Baník, chtěli jsme být úspěšní ve Zlíně. Do nějaké šedesáté minuty se nám to dařilo. Pak jsme bohužel vlastními blbostmi a mými chybami o vedení přišli. V úterý máme pohár (na hřišti HFK Olomouc) a pak doma Bohemku. Musíme už konečně vyhrát.“„Zkuste si hrát v takovém vedru…Špatně se dýchá a rychle ubývají síly.“

