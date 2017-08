Hušbauer řídil výhru, dostal lepší smlouvu. A díky Spartě, napsal Tvrdík

Vítězství Slavie nad Jihlavou 2:0 v páteční předehrávce 3. kola Het ligy proměnil Josef Hušbauer ve svou show. Tvořivý středopolař měl na něm zásadní podíl - proměnil penaltu a ještě nápaditou přihrávkou rozjel akci před druhým gólem. Po zápase ho ocenil i slávistický boss Jaroslav Tvrdík, který bez dalších podrobností zároveň oznámil, že vršovický klub se svým špílmachrem prodloužil smlouvu, která původně platila do června 2019.

Otěží se Hušbauer ujal v Edenu už v 6. minutě zápasu, když proměnil penaltu, kterou sudí Martin Nenadál nařídil po faulu Lukáše Zoubeleho na Milana Škodu. Právě od slávistického kanonýra sedmadvacetiletý záložník převzal roli exekutora pokutového kopu - alespoň projednou. "Bral si balon, tak jsem se ho jen zeptal, jestli chce jít kopat, i když byl na něj faul. Říkal, že si to klidně můžu vzít. Příště to ale nechám už zase na Milanovi, pokud na něj nebude faul," usmíval se Hušbauer.

Slávistický středopolař rozdával po celý zápas přesné pasy a dirigoval hru. Z té nejhezčí přihrávky z Hušbauerovy kopačky, kolmice na dobrých 40 metrů, mohl těžit Milan Škoda. Toho sice brankář Rakovan vychytal, dorážející Danny už ale neměl složitou práci a zvýšil na 2:0.

"Je to o náběhu. Když je dobrý náběh, je ideální to poslat mezi hráče. Pak už záleží na tom, jak se to vyřeší. Naštěstí z toho byl gól," komentoval svůj přesný pas 27letý hráč.

Hušbauer mohl sám ještě vstřelit jednu branku, radost mu ale překazil pomezní sudí. Rozhodnutí to ale bylo poněkud zmatečné - gól by sice neměl být uznán kvůli ofsajdu Jana Bořila, Hušbauer si ale od rozhodčích vyslechl, že mimo hru byl postaven on sám.

Poklonu tvořivému záložníkovi vysekl i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. "Naší "desítce" nestačilo ocenění "nejkreativnější hráč ligy" a jede dál. I proto nová a prodloužená smlouva. Gratulace Josefe," sdělil na twitterovém účtu, že Hušbauer dostal novou smlouvu. "A díky Spartě," dodal vzkaz na adresu odvěkého rivala, který před rokem a půl Hušbauera do Edenu pustil a ten v červenobílém dresu nastartoval svoji uvadající kariéru.

Nasi "desitce" nestacilo oceneni "nejkreativnejsi hrac ligy" a jede dal. I proto nova a prodlouzena smlouva. Gratulace Josefe. A diky Sparte — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 11, 2017

Výkon rozjetého záložníka musí slávisty těšit. Zbývá doufat, že podobnou chuť a přesnou mušku si zabalí s sebou i na Kypr, kde Slavii už v úterý čeká první zápas play off Ligy mistrů proti APOELu Nikósie.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 6. Hušbauer, 18. Danny Hosté: Sestavy Domácí: Laštůvka – Bořil (46. Frydrych), Jugas, Deli (60. Souček), Sobol – Ngadeu – Van Buren (86. Švento), Hušbauer, Rotaň, Danny – Milan Škoda (C). Hosté: Rakovan – Nový, Kryštůfek, J. Krejčí (C), Keresteš – Zoubele (80. Štěpánek), N. Daníček (46. Klíma) – Fulnek, Hronek, Popović (55. Dvořák) – D. Ikaunieks. Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Zmrhal, Mešanović, Švento, Altintop, Souček Hosté: Soukup, Rosa, Tlustý, Novotný, Štěpánek, Klíma, Dvořák Karty Domácí: Hušbauer Hosté: Zoubele, Keresteš, Dvořák, Nový Rozhodčí Nenadál – Nádvorník, Pochylý Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 10 112 diváků

