Norský kouč Lagerbäck: Češi jsou dobrý tým, chybí ale hráči jako Rosický

"Neřekl bych, že je to nejslabší český tým, proti kterému stojím," řekl Lagerbäck na dnešní tiskové konferenci. "Jen nemá tak klíčové hráče jako byl Rosický. Je to ale stále velmi dobrý tým, velmi dobře organizovaný. Rozhodně to není slabý soupeř," ujistil norský kouč.

Právě osmašedesátiletý Švéd by mohl být tím hlavním rozdílem na obou stranách oproti listopadovému utkání, které Norsko pod vedením tehdejšího kouče Per-Mathiase Högma prohrálo v Praze 1:2. Renomovaný Lagerbäck přináší 17 let zkušeností u seniorských reprezentací a norský svaz věří, že pod ním se povede trápící se tým nastartovat, oživit upadající slávu a znovu ho dostat na velký turnaj, jako se to Lagerbäckovi povedlo senzačně s Islandem.

"Norsko rozhodně nemá horší hráče než Island. Teď už bude boj o potup složitý, ale nepochybuji o tom, že v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2020 můžeme bojovat o postup," prohlásil Lagerbäck. "Na Islandu jsem jen z hráčů cítil větší vnitřní sílu. Tady mi při utkání se Severním Irskem přišlo, že jsou hráči zablokovaní. Chyběl mi lepší přístup a postoj, nebyli jsme ten správný tým," hledal důvod, proč Norsko šest z posledních sedmi zápasů prohrálo.

Nyní ale věří ve zlepšení. "Máme za sebou velmi dobrý týden přípravy, kluci se jeví ve velmi dobrém světle. Neustále se zlepšují a moc se na zápas těším. Jsme absolutně koncentrovaní na sobotní zápas. Věřím, že konečně zahrajeme bez chyb v obraně. Naší prioritou je vyhrát," dodal zkušený kouč.

V lepší časy věří také kapitán Stefan Johansen. "Zatím jsme neměli výsledky, které bychom chtěli, takže teď je třeba začít vyhrávat," řekl.

Pomoci by měla čerstvá krev, protože Lagerbäck tým výrazně omladil a v základní sestavě by mohl nastoupit i devatenáctiletý Sander Berge. "Jsem ohromen z našich mladíků. Někteří jsou tu poprvé, ale vypadá to, jak kdyby tu byli věčnost. Pamatuji si, jak jsem byl nervózní, když jsem do národního týmu přišel, ale oni vůbec. Udělali na mě skvělý dojem," dodal záložník Fulhamu.