Vozábal má na svazu nahradit Brabce! Stane se technickým ředitelem FAČR

Poté, co nové vedení svazu v čele s předsedou Davidem Trundou, uvedlo do funkce manažera reprezentací ikonu Pavla Nedvěda, chystá další změnu na strategické pozici. Novým technickým ředitelem FAČR by se měl v blízké budoucnosti stát Martin Vozábal, aktuálně výkonný ředitel druholigového Táborska. Skončit má Erich Brabec.

Podle informací deníku Sport se má změna na klíčové pozici ve svazové hierarchii uskutečnit v brzké době. Martin Vozábal už absolvoval několik schůzek. Jako první byl osloven slávistickým bossem Jaroslavem Tvrdíkem, členem výkonného výboru. Následně měl sezení také s Davidem Trundou i s Pavlem Nedvědem. Z debat vyplynul oboustranný zájem, potažmo shoda na kompetencích.

Jaké by měly být? Nedvěd i nadále bude mít v gesci národní tým vedený Ivanem Haškem plus jednadvacítku, kterou trénuje Michal Bílek. Pod nového technického ředitele bude spadat zbytek mládežnických reprezentací. Dnes by měl Vozábal vše oznámit Petru Kolářovi, majiteli ambiciózního druholigového Táborska.

Paradoxní je, že Vozábal před startem nové sezony v klubu prodloužil smlouvu až do roku 2027, a Kolář na úvod předsezonní tiskové konference utnul zvěsti o odchodu hlavní manažerské postavy. Spekulovalo se totiž o úprku do Zbrojovky Brno. „Podepsali jsme s ním novou smlouvu do roku 2027. Jsem rád, že se takhle rozhodl. Jižní Čechy ho potřebují,“ prohlásil. „Samozřejmě by to byl problém, kdyby odešel. A také by mě zklamal, že by něco takového udělal tak náhle před startem sezony,“ dodal.

Nyní se věci mají zcela jinak. Aktuální nabídka svazu přijde Vozábalovi mnohem atraktivnější, proto po třech letech dává Táborsku sbohem. Ve středu by měl absolvovat ještě další nutné schůzky, pak by mělo být definitivně jasno. Nicméně podle zákulisních zdrojů Sportu je „přestup“ téměř stoprocentní.

Na svazu pozici technického ředitele vykonával Erich Brabec. O jeho konci s ním prý dosud nikdo nejednal. Do funkce byl bývalý reprezentační stoper instalován za předchozího vedení asociace poté, co výpověď podal Zdeněk Psotka.