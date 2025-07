Zůstane Coufal v Anglii? To by mě taky zajímalo, smál se obránce. Náznaky ze tří zemí

V létě po pěti letech skončil ve West Hamu a teď si Vladimír Coufal jako volný hráč hledá nové angažmá. Český fotbalista zanechal v Anglii slušnou stopu, přes o pět let mladšího Aarona Wan-Bissaku už by se ale do základní sestavy „kladivářů“ dostával jen složitě. Jak to tedy aktuálně vypadá s Coufalovou budoucností? „Jsou tam náznaky z Anglie, Španělska i ze Saúdské Arábie,“ prozradil v pořadu TIKI-TAKA na stanici Oneplay Sport, kde byl hostem.

Již dříve se spekulovalo o zájmu Fulhamu či Evertonu, kde by se český obránce mohl znovu potkat s trenérem Davidem Moyesem. Jak ale napsal novinář stanice Talksport Alex Crook, zájem o 32letého obránce měl projevit i Wolverhampton. Tam by Coufal nahradil Nelsona Semeda, kterému v klubu rovněž vypršel kontrakt.

„Samozřejmě mám nějaké preference. Ideální by bylo zůstat v Anglii, to je asi úplná priorita,“ prohlásil český reprezentant v rozhovoru pro web fotbal.cz a zároveň vyloučil možný návrat do Česka.

V pondělí byl hostem v pořadu TIKI-TAKA na Oneplay Sport, kde otázka budoucího angažmá rovněž padla. Kde tedy bude zkušený bek hrát? „To by mě taky zajímalo. Náznaky tam samozřejmě jsou, z Anglie, Španělska, mimochodem tam bylo něco i ze Saúdské Arábie… Jestli by se tam rodině líbilo, to nevím, ale určitě by se jim líbil život po Saúdské Arábii,“ smál se Coufal.

„Anglie je priorita,“ prohlásil znovu. A potvrdil dřívější zájem Fulhamu či Evertonu: „Říkáš to správně,“ odpověděl moderátorovi Petru Svěcenému. „Ale tady to dnes nerozsekneme. Jedině, že bychom místo Petra Švancary pozvali Karola Kisela,“ smál se Coufal při zmínce o svém agentovi.

A co případný návrat do Česka, konkrétně do Slavie? „Teď tam máme přetlak. Proč ne, Pavel Kadeřábek se taky vrátil do Sparty a i Cuf by určitě byl posilou. Ale ještě bych mu přál Anglii, kde odvedl dobrou práci. Dokud může zůstat na takové úrovni, ať to udělá,“ řekl další host pořadu Vladimír Šmicer.