Sparta ustoupila, v Anglii už ne! Southampton musel mít nové dresy

"Máme pouze červenobílé či černé." Tak zněla odpověď zástupců anglického týmu měsíc zpátky, kdy se na Letné hrál veledůležitý zápas v boji o postup ze skupiny Evropské ligy. UEFA vzala ostrovní tým na milost a domácí Sparta nastoupila v nezvykle žlutých dresech.

A podobně to Southamptonu procházelo i v domácí lize, až z ničeho nic došla vedení Premier League trpělivost. V neděli hráli „Saints“ na půdě Bournemouthu, který do domácích zápasů nastupuje v červenočerné kombinaci. Jelikož by dresy mohly mást, museli si hosté pořídit třetí sadu, která se bude lišit od té domácí a venkovní.

SESTŘIH Premier League: Bournemouth - Southampton 1:3 • VIDEO Premier League

A tak v nedělním utkání na půdě Bournemouthu nastoupil Southampton v bílých dresech doplněnými červenými trenkami a pruhovanými stulpnami. Že se jedná o speciální edici, svědčí i vyjádření klubu na oficiálním webu - tam stojí, že dres nebude ve fanshopu k dostání.

Naposledy nastoupili hráči Southamptonu ve třetí sadě dresů v lednu minulého roku na stadionu Newcastlu, kdy ve žluté kombinaci zvítězili 2:1. Štěstí jim třetí sada přinesla i nyní. V bílých dresech dokázali otočit nepříznivý výsledek a porazili Bournemouth 3:1.