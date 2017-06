Čínský fotbal v Německu? Dvacítka by mohla do čtvrté ligy, kluby souhlasí

Čínská fotbalová invaze pokračuje. Německý magazín Kicker přinesl informaci, že čtvrtá německá liga by se totiž od příští sezony mohla rozrůst o čínskou reprezentaci do 20 let! Netradičnímu nápadu jsou v zemi úřadujících mistrů světa údajně nakloněni, čínskému fotbalu by tato spolupráce pomohla v rozvoji.

Čínský národní tým v německé soutěži? Na první pohled bizarní myšlenka se možná stane realitou. Čínská reprezentace do 20 let by totiž od příští sezony mohla nastupovat v německé Regionální lize jihozápad (čtvrtá nejvyšší soutěž).

„Dohodnuto zatím nic není, ale kluby jsou této myšlence nakloněné,“ řekl šéf soutěže Felix Wiedemann. Počet účastníků by se tak dostal na dvacet a čínský výběr by se mohl připravovat na olympijské hry v Tokiu 2020.

Číňané by plnili roli sparing partnera a jejich výsledky by se nezapočítávaly do tabulky. Proti zahraničnímu mužstvu by vždy nastoupil tým, který by jinak měl mít zrovna volno.

Viceprezident Německé fotbalové asociace Ronny Zimmermann zájem klubů potvrdil, ale zároveň upozornil, že jsou veškerá jednání teprve na začátku. „Spolupráce s Čínou je naplánovaná. Manažeři všech klubů by se měli v nejbližší době sejít a rozhodnout do doby, než bude soutěž rozlosována,“ řekl pro Kicker Zimmermann.

V klubu z města Primasens nedaleko Stuttgartu se k nápadu staví rozpolceně. „Musíme to přijmout, ale pro mě to je čistý kapitalismus,“ zlobí se šéf čtrnáctého týmu uplynulé sezony Christoph Radtke. Za dva přátelské zápasy proti čínské reprezentaci by měl každý účastník soutěže dostat 15 tisíc eur (390 tisíc korun).

I Radtke tak přiznává, že by to pro jeho amatérský klub i další účastníky znamenalo příjemnou finanční injekcí. „Když k tomu přidáte vstupné a výnosy z občerstvení, pro kluby to stojí za to,“ přiznal.

Čínský tým by měl najít útočiště blízko Heidelbergu, ležícího jižně od Frankfurtu. Zápasy by však měl hrát pouze na hřištích soupeřů.