James opouští Real! Bayern ho získal na dvouleté hostování s opcí

Fotbalisty Bayernu Mnichov posílil ofenzivní záložník James Rodríguez. Pětadvacetiletý kolumbijský reprezentant zamířil do bavorského velkoklubu na dvouleté hostování z Realu Madrid a součástí dohody je i následná opce.

Rodríguez se v roce 2014 stal s šesti góly nejlepším střelcem světového šampionátu a následně za téměř 80 milionů eur (přes dvě miliardy korun) přestoupil z Monaka do Realu. S ním v posledních třech letech dvakrát vyhrál Ligu mistrů a klubové mistrovství světa a jednou španělskou ligu.

Za "Bílý balet" nastoupil do 111 soutěžních utkání, v nichž dal 36 gólů a připsal si 41 asistencí. V uplynulé sezoně zasáhl do 22 ligových zápasů a do šesti duelů Ligy mistrů. Ve vyřazovací fázi prestižní soutěže, kterou Real vyhrál, však nastoupil jen dvakrát.

"Získat Rodrígueze bylo největším přáním našeho trenéra Carla Ancelottiho, který s ním úspěšně spolupracoval v Realu. James je velmi univerzální hráč, střelec a navíc umí skvěle zahrávat standardky. Není pochyb o tom, že jeho příchod ještě zvýší kvalitu našeho týmu," uvedl pro klubový web předseda Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

Rodríguez vedle Monaka a Realu působil také v kolumbijském Envigadu, argentinském Banfieldu a FC Porto.