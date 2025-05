Drama v Premier League vrcholí: na tři místa v Lize mistrů útočí hned pět klubů!

BLOG KOMENTÁTORŮ CANAL+ SPORT | Anglická Premier League jde do finále. A i když je o titulu rozhodnuto, Super Sunday slibuje velké drama. O postup do Ligy mistrů stále bojuje hned pětice týmů! Jistotu zatím mají jen šampioni z Liverpoolu a Arsenal.

Stejně jako před rokem budeme mít v posledním kole reportéry CANAL+ Sport na třech stadionech! Jejich vstupy můžete sledovat ve studiu MatchTime, které odstartuje už v 16 hodin, tedy šedesát minut před výkopem všech deseti utkání.

Dvojice Karel Poborský a Martin Minha se ozve z Anfieldu, kde dojde k oficiální korunovaci nového mistra. Karel Tvaroh vyrazí na zřejmě nesledovanější souboj neděle, bitvu mezi Nottinghamem Forest a Chelsea. Moje maličkost vyrazí „zkontrolovat“ Manchester City, jestli na Fulhamu potvrdí svou výhodnou pozici - na 99% bude obhájci stačit k potvrzení v účasti LM jen bod.

Ještě než se jednotliví reportéři „rozepíší“ o svých zápasech, připomenu, že ani v závěrečném kole nepřijdete o Konferenční přenos (najdete na CANAL+ Sport 4). Moderátora Štěpána Hájka čeká pořádná šichta, protože bude „přeskakovat“ mezi desítkou zápasů! A ještě jedna důležitá informace, nedělním kolem pro nás končí tříletý cyklus, kdy jsme na CANAL+ Sport vysílali Premier League, ovšem v polovině srpna se uvidíme znovu, protože připomínám, že držíme práva i na nadcházející tři sezony, až do června 2028!

Tak pojďme na to.

Martin Minha: Liverpool-Crystal Palace

Bude to už téměř měsíc, co Liverpool FC výhrou nad Spurs (5:1) stvrdil titul. Tým trenéra Arneho Slota se před týdnem vrátil z pětidenních oslav v Dubaji, a tak by jeden řekl, že bezprostřední emoce už ve městě „opadly“…a že nedělní ceremoniál po duelu The Reds s Crystal Palace spojený s předáním trofeje bude jen „povinnou formalitou“. Kdepak! Liverpool je fotbalové město a sehnat vstupenku na utkání, ve kterém už z pohledu tabulky „o nic nejde“, bylo téměř nemožné.

Po roce se na Anfield vrací bývalý manažer a miláček publika Jürgen Klopp. Na pátečním galavečeru oficiální charitativní organizace Liverpoolu FC otevřeně přiznal, že si chce víkend užít jako „jeden z fanoušků“. Připomněl také poslední soutěžní zápas odchovance Trenta Alexandera-Arnolda, který se rozhodl pro novou výzvu. Anglickému obránci v létě vyprší smlouva a ostrovní novináři očekávají jeho přestup do Realu Madrid. Někteří fanoušci LFC tak zuří. Klub totiž za odchod hráče, kterého vychoval v jednoho z nejlepších krajních beků na světě, nedostane ani libru. V posledních domácích zápasech se tak směrem k Alexanderu-Arnoldovi ozvaly z tribun kritická slova i bučení. Klopp to okomentoval následovně: „Jsem dost starý na to, abych se nestyděl sdílet vlastní názor. Když jsem viděl v televizi reakce z tribun, potřeboval jsem deset sekund na to, abych je zpracoval…a následně jsem televizi musel vypnout! Neříkám, že nemůžete cítit zklamání, ale rozhodně nesmíte zapomínat na to, co Trent pro klub dokázal! “

Nejen o oslavách dvacátého titulu, ale i o rozlučce Trenta Alexandera-Arnolda či (možná) dalším rekordu ostrostřelce Mohameda Salaha bude nedělní odpoledne na Anfieldu! My jsme s Karlem Poborským připraveni. Obzvlášť se těším na pozápasové rozhovory s čerstvými mistry!

Karel Tvaroh: Nottingham-Chelsea

Na tenhle zápas se těším už několik týdnů. Na City Ground totiž zavítá pátá Chelsea. Ta má oproti sedmému Nottinghamu o poznání lepší výchozí pozici. Stačí jí pro zajištění Ligy mistrů jakkoliv zvítězit. V případě remízy by se Blues mohli kvalifikovat mezi evropskou elitu jedině pokud padne Newcastle doma s Evertonem nebo Aston Villa nezvítězí na Old Trafford.

Domácí potřebují bezpodmínečně vyhrát a ani to jim nakonec nemusí zajistit vysněnou účast v Champions League, pokud si Villans i Magpies dokráčí za třemi body. V takovém scénáři by v East Midlands brali cenu útěchy v podobě Evropské ligy.

Jak Forest, tak Chelsea spojuje i zhoršená forma z druhé poloviny ročníku. Na Chelsea se citelně podepsal výkonnostní propad Cola Palmera a snad i určitý odklon od dynamičtějších akcí k postupnějšímu vedení útoku. Nottinghamu jako by vyloženě docházel dech. Zásadní rozdíl vnímám v pojetí kontroly. Zatímco „lesníci“ radši vyčkávají v aktivním nižším bloku, Chelsea pod Enzem Marescou prahne po maximální kontrole na míči. I proto lze očekávat, že se iniciativy s balonem zhostí Chelsea.

Kdybych si měl tipnout favorita, z nějakého důvodu cítím, že víc šancí si připraví Nottingham, pro který půjde nejen o zápas roku, ale s ohledem na potenciální odměnu také snad rovnou i století. Svěřenci Nuna Espirita Santa budou těžit z výhody domácího prostředí. Na City Ground sice nevyhráli poslední tři kola, ale lze očekávat výjimečnou atmosféru. K té jistě dopomůže i fakt, že se Chelsea na venkovních hřištích v roce 2025 absolutně nedaří. Tak uvidíme…

Karel Häring: Fulham-Man City

Jak už jsem zmiňoval, „Citizens“ stačí reálně bod k tomu, aby natáhli svou sérii v počtu účastí v Champions League. Nechyběli v ní od sezony 2009/2010. Navíc hrají na Fulhamu, který na svém stadionu Craven Cottage porazil City naposledy v listopadu 2005!

Ale kdo sledoval tuto sezonu Premier League, ví, že tým Pepa Guardioly „dokázal“ pokazit zápasy, ve kterých jsme nečekali, že by k něčemu takovému vůbec mohlo dojít! A Fulham je v této sezoně nevyzpytatelný, vyhrál na Chelsea, porazil doma Liverpoolu.

Takže tady – jako pro celou Premier League – platí: nic není nemožné!

Jen pro doplnění, na hlavním programu CANAL+ Sport vysíláme Liverpool-Crystal Palace (včetně předání trofeje), na CANAL+ Action pak můžete sledovat Nottingham-Chelsea.