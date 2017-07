Slavia má smůlu! Lobotka odchází do Španělska, získala ho Celta Vigo

Vedení Slavie se vysněné posily do zálohy nedočká. Slovenský záložník Stanislav Lobotka dal totiž přednost nabíce španělské Celty Vigo, která za něj údajně zaplatí dánskému Nordsjaellandu 5 milionů eur (135 milionů korun). Jeden z tahounů Slovenska na EURO do 21 let v Polsku se španělskému klubu upsal na pět let.