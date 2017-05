Příběh Davida Bystroně (†34). Sláva, tituly, ale i doping a finanční potíže

Tam, kde vkročil do kabiny, přišly i velké týmové úspěchy. David Bystroň v každém celku dokázal hrát nahoře, spoluhráči si ho cenili jako hodného, bezkonfliktního parťáka. Šlo o výtečného fotbalistu, který prošel mládežnickými reprezentačními výběry a vždy patřil mezi klíčové persony týmu.

V roce 2011 prožíval možná nejlepší období profesionální kariéry. V Plzni začal úspěšnou éru, na postu stopera patřil k pilířům celé sestavy. Na jaře s týmem slavil první titul v historii klubu, následovala spanilá jízda až do základní skupiny Ligy mistrů.

Bystroň odehrál všech šest zápasů, obzvlášť ten poslední patřil jemu. Proti AC Milán snižoval v 89. minutě na 1:2 a s týmem slavil i vyrovnání z kopačky Michala Ďuriše a senzační remízu 2:2. Vyprodaný Eden, kde tehdy Plzeň hrála své pohárové duely, dlouhé minuty aplaudoval, nadšený Bystroň mával fanouškům. Tehdy určitě netušil, že západočeský dres v mistrovském utkání oblékl naposledy…

Kvůli pozitivnímu dopingovému testu na metamfetamin (látka objevující se například v pervitinu) po utkání s Borisovem přišel dvouletý distanc od UEFA, následovalo rozvázání kontraktu s Viktorií Plzeň. Hráč, který v té době disponoval reprezentační formou, tak padl na úplné dno. Těsně před třicítkou přitom ještě měl mít nejlepší fotbalová léta před sebou.

Bystroň se po provalení aféry stáhl do ústraní, v Ostravě trénoval s mládeží nebo amatérskými kluby a studoval trenérskou licenci. Důrazný stoper se v Plzni po vypršení trestu pokusil o návrat, jenže i kvůli zdravotním problémům se do původní formy nikdy nevrátil.

V Olomouci, které mu po odchodu z Plzně dala novou šanci, se zpočátku chytil a klubu pomohl postoupit do první ligy. „Po dlouhé době dobré období,“ vyprávěl s nadšením před dvěma lety, kdy v hanáckém dresu slavil velký úspěch.

První ligu už si ale Bystroň nezahrál – pochroumané koleno ho do dalších sezon nepustilo a Bystroň musel ukončit profesionální kariéru. Přesně 16. května 2015 odehrál svůj poslední zápas ve druhé lize za Olomouc, nastoupil na celých devadesát minut proti Karviné.

S fotbalem úplně neskončil, odešel hrát do nižších soutěží do Švýcarska. Jeho úplně posledním klubem byl US Schluein Ilanz z páté ligy. Ještě v neděli tam nastoupil na 77 minut v zápase proti Buchsu.

Vedle fotbalových starostí ale spíš přibývaly ty mimo hřiště. Bystroň se rozváděl s manželkou Kamilou, trápily ho finanční potíže. Možná právě tyhle problémy ho vedly k tragickému činu. Bystroň v pátek večer spáchal sebevraždu, podle serveru iDnes.cz se oběsil a nechal dopis na rozloučenou.

V krátkém sledu jde o druhou tragédii z českého fotbalového prostředí. Před necelým měsícem, 23. dubna, si v Turecku sáhl na život i další bývalý hráč Baníku a plzeňské Viktorie František Rajtoral.