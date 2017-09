Jágr vysvětluje: Proč zatím nezačne na Kladně? A co řeší kvůli zelené kartě?

Jaromír Jágr na ledě v dresu Kladna. Reálná šance nebo spíš fikce? V tuto chvíli to vypadá zatím na to druhé. Hokejová legenda měsíc před startem NHL stále nemá jasno o svém dalším angažmá, ale naskočit v barvách Rytířů se teď určitě nechystá. „Já jsem s Kladnem netrénoval, trénuju individuálně. Takže to není tak, že se rozhodnu a nastoupím devátého září. To by udělalo víc škody než užitku,“ prozradil deníku Sport.

Jaromír Jágr připustil návrat do hokejové reprezentace. Pokud nezíská angažmá v NHL, zvažuj, že by si zahrál na olympijských hrách v Korei v únoru příštího roku, kdy oslaví 46. narozeniny. Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa to uvedl v úterý v pořadu České televize Jeden na jednoho.

Jak moc vás těší, že zámořští fanoušci stojí při vás a diví se, že vás ještě nikdo v NHL nepodepsal?

„Musím říct, že je to docela příjemný, nečekal jsem to. Ale jak sami vidíme, člověku to až tolik nepomůže. Nejsem jediný, kdo není podepsaný. Na druhou stranu je spousta těch, kteří podepsali, ale dá se říct, že za relativně špatných podmínek. Jenom z toho důvodu, aby to tam odehráli. Můj cíl je jiný – miluju NHL, chtěl bych tam hrát, ale ne za každou cenu. Musí to být pro mě zajímavý. Než abych někde seděl ve čtvrté lajně a hrál občas, to si myslím, že budu platnější, když budu hrát tady na Kladně nebo kdekoliv v Evropě.“

Jste hodně nervózní z toho, že stále nevíte, kde to bude?

„Spíš mě trošku děsí ten stres, který by vzniknul, když se něco stane. Ze dne na den se rozhodnout, někam jet, když tam ani nemám věci, navíc jít do jiného týmu. A ještě být co nejlépe připravený… To je asi to nejtěžší.“

Vadí vám i to, že nevíte, jestli budete hrát na užším, nebo širším ledu?

„To nehraje roli. Nemyslím, že by to byl nějaký problém. Kdybych zůstal v Evropě, tak než někde nastoupím do zápasu, potrénuju si. Spíš jde o osobní věci, jako stěhování a tak. A hlavně někde být, a rovnou odevzdávat nejlepší výkony? Tohle asi řeším nejvíc.“

Prvoligové Kladno vstupuje v sobotu do sezony, přemýšlel jste, jestli za něj rovnou nastoupíte? Nebo kdy by to přicházelo v úvahu?

„Zatím jsem o tom nepřemýšlel. Je třeba říct, že respektuju jakékoliv sportovce a vím, že na to, aby šel hrát ligu v každém sportu, musí mít natrénováno, být fyzicky připravený. A když je to kolektivní sport, musíš s týmem strávit nějaký čas. Já jsem s Kladnem netrénoval, trénuju individuálně. Takže to není tak, že se rozhodnu a nastoupím devátého září. To by udělalo víc škody než užitku.“

Takže potřebujete nějaký čas strávit s týmem?

„Pro mě by to nebyl problém, ale pro trenéry ano. A pro celé mužstvo. Museli by přebudovat všechny pětky, nějakým způsobem bychom se museli sehrát. Není to tak, že by si člověk mohl myslet, že přijde, a hned bude hrát.“

Kde se chcete rozehrát? Neuvažujete třeba o tom, že byste naskočil za Řisuty ve druhé lize, které s Kladnem spolupracují?

„Uvidím, nepřemýšlel jsem o tom. Nechávám tomu volný průběh, zatím je čas. Nikam nepospíchám. NHL je specifická, tam bych se musel hned sbalit a odjet. Tady v Evropě mám spoustu času. Možná i tak bych musel odjet do Ameriky, všechno si tam zařídit, vystěhovat se z bytu na Floridě. Musel bych to uzpůsobit i kvůli zelené kartě, protože když ji člověk má, musí tam strávit většinu času v roce. Bylo by hloupé hned žádat o výjimku, když jsem ji konečně dostal.“

Takže i kvůli zelené kartě byste nějakou dobu musel zůstat v zámoří?

„Samozřejmě.“

I z toho důvodu by bylo pro vás lepší podepsat v NHL.

„Když ne, budu to nějak řešit. Každopádně to není tak jednoduché, jak si lidi představujou. Že přijdu a hned první zápas nastoupím za Rytíře. Jo, kdybych nebral ohledy na ostatní, ale jenom na sebe, bylo by to jednoduchý. Hrál bych, pomohlo by mi to v přípravě, byl bych nachystaný, kdyby se něco naskytlo. Ale já musím brát ohledy na trenéry, spoluhráče, celé Kladno. Zatím na to nejsem připravený, a to ani kondičně.“

Je začátek táří a Jaromír Jágr stále nemá jasno ohledně svého dalšího angažmá po ukončení půdobení na Floridě. A začátek nové sezony se nezadržitelně blíží..

