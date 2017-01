Sparta je krok od finále CHL! Znamená to pro nás hodně, hlásí sparťané

Už jsou velmi blízko. Hokejisté Sparty jsou posledním českým zástupcem v hokejové Lize mistrů a jediný krok je dělí od postupu do finále prestižní evropské soutěže. Svěřence Jiřího Kalouse čeká v úterý od 18:30 odveta se švédským Växjö a v domácím prostředí budou mít výhodu. Ze Švédska si totiž přivezli výhru 2:1 a k postupu jim stačí remíza. Na domácím ledě by je navíc mělo hnát zhruba deset tisíc fanoušků a číslo může narůstat.

I ti největší pochybovači o hokejové Lize mistrů musí zpozornět. Druhý ročník se blíží do finiše a mezi poslední čtyřkou týmů je také český zástupce, který má velmi slibně našlápnuto, aby se stal prvním českým finalistou. Pražská Sparta má před sebou zatím nejdůležitější utkání sezony a před odvetou s Växjö věří v postup.

„Už semifinále je velká událost, ale chceme ještě dál! Znamenalo by to pro nás hodně a nejen pro Spartu, ale také pro celý český hokej,“ řekl před utkáním útočník Tomáš Netík, jenž semifinálového soupeře velmi dobře zná. Před pěti lety za něj totiž odehrál dvanáct zápasů. Tentokrát se v domácí odvetě postaví proti němu a se spoluhráči se pokusí udržet těsný náskok z prvního zápasu.

Postupová matematika je jasná, k postupu stačí remíza. Na tu se ale sparťané spoléhat nechtějí a hlavně si uvědomují, že stále není nic rozhodnutého. „Je to dobrá startovní pozice, ale nic to pro nás neznamená,“ varuje kouč Jiří Kalous. Asistent trenéra Josefa Jandače na lavičce české reprezentace varuje před zkušeností švédského soupeře.

„V Lize mistrů po prvním utkání už dvakrát prohrávali a dvakrát postoupili. Musíme hrát na vítězství,“ uvědomuje si a za pravdu mu dává také kapitán Jaroslav Hlinka. I on má bohaté zkušenosti se švédským hokejem a na Växjö si pamatuje ze svého angažmá v Linköpingu. „Mají šikovné rychlé hráče a rychlý přechod do útočného pásma,“ vypozoroval Hlinka.

Kudy tedy vede cesta k úspěchu? Podle Kalouse musí sparťané eliminovat právě výborný forčekink a agresivitu v útočném pásmu: „Musíme být silní na kotouči, rychle si posouvat puk a zvládat situace jeden na jednoho.“ Na Spartě si ale zároveň uvědomují vlastní sílu a z prestižního švédského celku s bývalými hráči NHL a medailisty ze světových šampionátů, strach nemají.

„Všechny švédské týmy hrají výborně do defenzivy a je těžké je překonat. Věřím, že teď máme šanci uspět a chceme postoupit do finále,“ říká Netík a těší se na atmosféru zaplněných tribun. Postup do finále i atraktivní soupeř s řadou zajímavých jmen jako Ville Leino, Cory Murphy či Olli Palola láká fanoušky, kterých by mělo dorazit přes deset tisíc.

Klub už uvolnil také vstupenky do horního prstence a lístky lze stále pořídit v předprodeji na internetu. Rostoucí zájem fanoušků oceňují také hokejisté. „Když přijde hodně lidí, zápas má mnohem lepší náboj. Chceme to s fanoušky v zádech uhrát,“ motivuje kapitán Pražanů. „Tohle jsou výborné zápasy, které nás posouvají dopředu. Snad nám diváci vytvoří bouřlivou atmosféru a užijí si to společně s námi,“ uzavřel Kalous.