Liga už v sobotu nebude po obědě, poběží konferenční přenos. Jak se bude hrát?

Jen co jeden odloží příbor, už aby běžel na stadion nebo zapnul televizní přenos… Takhle to s jistou nadsázkou bylo v minulé sezoně Chance ligy, v níž se najelo na tři oficiální hrací termíny v sobotu a neděli, přičemž od osmého kola byly první už v 13.30, respektive v 13.00. V novém ročníku se to alespoň v první den pracovního volna změní. Kdy se tedy bude hrát?