Uspořádat si doma svůj vlastní Wimbledon, to je sen mnoha tenisových fanoušků. Zdeněk Žofka (68 let), někdejší nadaný juniorský hráč a vystudovaný právník, jenž udělal kariéru jako tenisový trenér, publicista a komentátor, si ho splnil. Už šestnáct let má na zahradě v pražských Kunraticích vlastní travnatý dvorec, který postupem času zdokonalil téměř do wimbledonské kvality.