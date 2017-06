Nervy možná přijdou, tuší Nečas. Před draftem NHL mu radil i Pastrňák

PŘÍMO Z CHICAGA | Hala United Center se znovu slavnostně vyšňořila, tady to všechno skončí a zároveň taky začne. V aréně Chicago Blackhawks, majestátně se tyčící na prostranství ve čtvrti Near West Side vypukne vstupní draft NHL, který se každoročně stává předělem mezi starou a novou sezonou. „Asi to budou trošku nervy, ale hlavně se budu snažit si to užít, ať to dopadne jakkoli,“ připustil Martin Nečas, největší český favorit mezi letošními branci.

V odvodu mladíků má Martin Nečas šanci na první kolo, můžou ho vybrat vysoko. Ale stranou aktuálního hokejového epicentra, ať v rušném centru Chicaga nebo v poklidu hotelu na břehu Michiganského jezera aspoň přišel útočník Komety na jiné myšlenky.

Už jste se byl podívat na halu United Center podívat, abyste věděl, do čeho jdete?

„Ještě ne. Půjdu tam až na draft. Je to prý krásná aréna, až přijedeme, asi budou trošku nervy, ale budu se snažit si to užít, ať to dopadne jakkoli.“

Letošní draft je hodně vyrovnaný, nemá ani úplně jasné favority. Z 27 klubů, s nimiž jste mluvil, si vás prý jeden proklepával trošku víc. Může to být náznak, že nejvíc touží právě po hráči jako vy?

„Uvidíme, jak to dopadne, nemá cenu nic tvrdit dopředu. Ať si mě vybere jakýkoli tým, já za to budu rád. Nakonec zase tolik nezáleží, jaká příčka to bude. Se zástupci jednoho klubu jsem byl dokonce na večeři, ale kterého, by nebylo dobré říkat. Třeba mě vezmou oni a pak vám to můžu prozradit.“

Nebo to může dopadnout i tak, že si vás vybere tým, s nímž jste nemluvil vůbec...

„Přesně. Vím, že to takhle bylo s Davidem Pastrňákem. Na combine testech NHL s Bostonem nemluvil, až těsně před draftem. Šli na večeři a nakonec vzali v prvním kole jeho. Je to taková loterie, nevíte nikdy, kdo vás vezme a kdy. Budu se snažit si to užít, bude to určitě jeden z mých největších zážitků v životě. Jsem rád, že mám v Chicagu rodinu, svoje blízké. Doufám, že i oni si to budou užívat.“

Bavili jste se s Davidem Pastrňákem při vyhlášení Zlaté hokejky taky o draftu?

„Ano. Říkal, že ať na mě vyjde jakýkoli tým, že nemám být nervózní. Je to prostě NHL. A pak záleží hlavně na mně, jak budu makat. Draft pořád nemusí nic znamenat, v NHL ještě nejsem. Draft je mezník, takový začátek.“

Vyprávět by mohl Jakub Vrána, jehož Washington draftoval výš, než Pastrňáka, ovšem v NHL mu zatím šanci moc nedali.

„O tom jsme se s Davidem taky bavili. Na řadu se dostal až později, hrál výborně na farmě, dařilo se mu. Vytáhli si ho poměrně brzy, začal zářit. Je to trošičku o taky štěstí, ale hlavně záleží, jak k tomu přistupujete, i když pro Jakuba Vránu to je asi těžší v tom, že Washington má výborný útok, místo se nenašlo. David se chytnul a táhne Boston. Na to, kolik mu je, klobouk dolů.“

Vy se netajíte tím, že byste ještě chtěl zůstat v extralize. Jak se na to zástupci týmů tvářili?

„Přikývli. Bude asi záležet, kdo mě vezme a jak se domluvíme. Můj plán je zůstat v Brně, podepsal znovu Martin Erat, což je pro nás mladé výborné. Všem nám pomáhá. Můj cíl je příští sezonu zůstat v Kometě, zesílit, pracovat na sobě, dostat se na úroveň, abych byl připravený na NHL.“

Co nervozita před draftem?

„Ani ne. Zatím na mě nepadla, ale to přijde, až když draft začne, až budeme přímo na místě. Ať moje jméno řeknou v první desítce nebo kdykoli, budu rád.“

Hráči z předpokládané první pětky byli v Chicagu na baseballu, potom s novináři na člunu, který je provezl městem po řece. Nejste na jednu stranu rád, že vás to minulo a vy jste mohl zůstat víc v klidu?

„Jsme mladí a tohle nám určitě nevadí. Myslím, že si to ti kluci užili a že to bylo pěkné. Já jsem rád, že tady mám rodinu, agenta z Česka (Marek Vorel ze společnosti Global Management Group), z Ameriky (Michael Deutsch), jsem tu s nimi. Chicago je krásné město, můžu trávit nějaký čas s rodinou, protože v poslední sezoně jsem se s nimi moc neviděl.“

Po návratu z combine NHL jste přiznal, že v USA jste byl vůbec poprvé...

„Byl jsem asi pětkrát v Kanadě, ale do Ameriky jsem se podíval poprvé až nedávno, kdy jsem navštívil taky New York a trénoval s Radkem Martínkem, a pak letěl za Martinem Eratem do Nashvillu. Dodalo mi to další motivaci, chci být jako oni. Když vidím, jací to jsou lidé, že se chovají pořád normálně, jakou kariéru mají za sebou. Martin dokonce přiletí na draft, takže jsem rád, že ho uvidím a zase si promluvíme nejen v telefonu.“

Koho ze svých konkurentů v draftu znáte asi tak nejlíp?

„Eliase Peterssona. Zastupuje nás stejný agent, bydlíme spolu v Chicagu na pokoji. Pak ještě obránce Erika Brännströma. Vícméně všechny švédské hráče. Jsme docela v kontaktu, z první desítky jinak nikoho moc neznám. Není tam žádný Čech, doufám, že se do prvního kola vejde Filip Chytil. To by bylo výborný pro český hokej. Doufám, že to vyjde.“

Jak jste vůbec po příletu do Chicaga prožíval dva dny před draftem?

„Přiletěl jsem ve středu dopoledne a měl trošku pásmovou nemoc. S agentem jsme si dali takovou brzkou večeři a potom jsem si šel rovnou lehnout. Ve čtvrtek přiletěla rodina, prošli jsme si město, s agenty zašli na večeři, potkal jsem se i s (brankářem) Tomášem Vomáčkou, který je v Chicagu taky. Užili jsme se a uvidíme, co přijde v draftu. Bude to zajímavé.“