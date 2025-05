Vackova paráda na Giru, výhra byla blízko. Po dojezdu do kopce opět slaví Pedersen

Při pohledu na itinerář těchto dní bylo jasné, že páteční a sobotní etapa na Giro d´Italia budou z těch, které si vyhlédl Mathias Vacek jako další příležitosti na tolik touženou výhru v tomto ročníku italské Grand Tour. I před etapou se nechal slyšet jeden z jeho sportovních ředitelů, že tuto příležitost může český mladík dostat.

Do denního úniku se žádný z cyklistů celku Lidl-Trek nedostal, ale vůbec to nevadilo, protože v něm nebyl žádný ze silných hráčů pro tuto etapu.

To hlavní se v ní začalo dít, až jakmile se přijelo do stoupání 50 kilometrů před cílem. V něm už ukázali své ambice i týmy jezdců z celkového pořadí. V čele ale stále byli závodníci, které bylo třeba dojíždět. Nejprve to byli Lorenzo Germani a Christian Scaroni.

Pro hlavní favority etapy ale neznamenali velkou překážku. Když se přijelo do cílového okruhu a stoupalo se poprvé na Monte Berico (21 km před cílem), byli ještě vepředu, ale za dalších devět kilometrů už byla situace jiná. Následoval totiž nekategorizovaný kopec Arcugnano, v němž na čele pelotonu kamery zaznamenaly i Mathiase Vacka.

Devět kilometrů před cílem zaútočil ve sjezdu Romain Bardet, za nímž se hned vydal i český závodník. Pět kilometrů před cílem měli Vacek s Bardetem náskok 16 sekund na hlavní pole, ale v pelotonu nastoupili jezdci Visma-Lease a Bike a Alpecin-Deceuninck. Mads Pedersen v tu chvíli vyčkával za nimi, co se bude dít.

Náskok čelní dvojice šel postupně dolů. 1,2 km před cílem to bylo už jen 8 sekund. To platilo i v nájezdu do závěrečného těžkého stoupání 0,8 km před cílem. Vacek sice věděl, že Bardet je do kopce těžkým soupeřem, přesto se snažil držet si ho za zády. Jenže k těm se stále rychleji přibližovali i hlavní favorité. Ti uprchlíky brzy dostihli.

Vacek v tu chvíli přestal jet a nechal příležitost Pedersenovi, jemuž už při jeho předchozích třech výhrách významně pomohl. Dán se držel na čtvrté pozici za Isaacek del Torem v růžovém či Woutem van Aerten. Pedersen 200 metrů před cílem vyrazil. Za ním i Van Aert, ale jezdec vezoucí fialový dres lídra sprinterské soutěže to nakonec dotáhl ke čtvrtému vítězství.

„Celý den se jelo ostré tempo, Ineos za to vzal hodně brzy, snažili jsme se udržet tempo a jet až v posledním okruhu. Zkusil jsem to v klesání s Bardetem, ale dojeli mě. Mads měl skvělou pozici a já jsem věděl, že dneska může vyhrát,“ okomentoval Vacek páteční etapu pro Eurosport.

„Mads je šíleně silný závodník, nemám moc slov. Je to pro něj další etapa, je to jeho Giro,“ dodal ke svému kolegovi.

I ten pak parťáka, který mu v tomto závodu hodně přispěl k výhrám, chválil.

„Chtěl vyhrát etapu, a kdyby bylo trochu víc čekání a váhání v pelotonu, tak by to vyšlo. Mathias využil příležitost, my jsme si díky tomu mohli vzadu odpočinout. Byla to pro nás ideální situace,“ prohlásil Pedersen.

I v sobotní etapě, která má cíl ve Slovinsku, by se mohl Vacek znovu pokusit ukázat svou sílu a připsat si první výhru z podniků Grand Tour.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 13. etapa (Rovigo - Vicenza, 180 km):

1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 3:50:24, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -2, 4. Rochas (Fr./Groupama-FDJ), 5. Godon (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -5, ...55. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -59, 164. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -16:32.

Průběžné pořadí: 1. Del Toro 46:32:59, 2. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) -38, 3. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) -1:18, 4. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -1:20, 5. Roglič -1:35, 6. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -2:07, ...29. Vacek -23:29, 142. Černý -2:25:23.