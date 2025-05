S kartáčkem na zuby vstříc šokujícímu vyřazení. Kanaďany namíchla cesta do Dánska

Občas máte pocit, že Kanaďané jsou přehlíživí vůči ostatním a že hokej je jenom jejich sport. Může být. Ale tady byli právem naštvaní, upravená turnajová pravidla vůči nim nebyla zrovna fér, na což částečně dojeli. Coby vítěz skupiny A ve Stockholmu a po sladké výhře 5:3 nad Švédy by za normálních okolností měli zůstat v metropoli a v poklidu čekat na příjezd posledního postupujícího týmu z druhé grupy. Opak byl pravdou, dánským spolupořadatelům zůstal bonus domácího čtvrtfinále, takže do Herningu se složitě přesouvala kanadská družina. Na výkonu se to podepsalo.

Ve čtvrtek večer Kanada senzačně vyletěla z turnaje po porážce 1:2 s Dánskem, vítězný gól outsidera obstaral budějovický útočník Nick Olesen. „Náš program se mi moc nelíbí, obnášel hodně cestování. Dostat se sem pro nás bylo náročné,“ bědoval centr elitní formace Ryan O´Reilly. „Ve třetí třetině jsme neměli náš obvyklý projev, který bychom jinak měli.“

Už ve čtvrtečním večerním Zimáku se řešilo, že Kanada si s velkou pravděpodobností do Herningu jen na lehko odskočila s plánem, že se po duelu vrátí do Stockholmu na víkendové bitvy o zlato. Pochyby hosta podcastu Jáchyma Kondelíka o neobvyklých okolnostech cestování se potvrdily. Obrovský favorit vyrazil na první kolo play off jen s nejnutnějšími potřebami, vyloženě na otočku. Žádná složitá logistika se nekonala. „Brali jako samozřejmost, že vyhrají. Ani se neodhlásili z hotelu ve Stockholmu. Sem (do Herningu) přijeli pouze s toaletními potřebami,“ prozradil švédským médiím Andreas Lilja, bývalý vynikající obránce, působící u dánského týmu v roli asistenta hlavního kouče Mikaela Gatha.

Kanaďané sice šli do vedení, ovšem z celkového pohledu působili mdle, bez potřebné jiskry a drajvu. V poslední třetině je nadšeně hrající domácí soubor přestřílel 22:10 (celkově 40:33 pro Kanadu).

Anketa Kdo vyhraje MS v hokeji 2025? Švýcarsko Švédsko USA Dánsko

Poražení uznali, že přes všechny mimohokejové nástrahy měli uspět. „Pořád jsme měli šanci zápas vyhrát, což se nám však nepodařilo. Je to zklamání, chtěli jsme vyhrát pro (gólmana) Fleuryho a nikdo z nás se teď necítí dobře. Víme, že jsme mnohem lepší, než jaký byl náš výkon. Bolí to,“ nekličkoval útočník Nashvillu.

Zkušený 34letý O´Reilly během duelu vnímal, že věci nejdou správným směrem. „V první třetině jsme měli nějaké šance, mohli jsme Dány pohřbít. Postupem času šlo vidět, že začínáme být trochu napnutí a frustrovaní, trochu nám to začalo stoupat do hlavy. Za sebe říkám, že jsem určitě nehrál tak, jak jsem chtěl. Nedrželi jsme si energii, jakou jsme měli po celý turnaj. A oni našli si cestu, jak vyhrát ten zápas.“

V zámoří si z vyřazení nic nedělají

Nicméně v Kanadě z šokujícího vyřazení nedělají velkou vědu, mistrovství světa berou za okrajovou záležitost. Mnohem víc se v zemi řeší vrcholící Stanley Cup a konec jedenáctileté éry Brendana Shanahana v čele organizace Toronto Maple Leafs.

Pouze snad Toronto Sun lehce popustil uzdu emocím. Nečekaný výsledek Kanady označil za druhou ránu pro javorové listy během pěti dnů po vyřazení Toronta v play off s Floridou. „Poté, co prokleté Toronto vypadlo ze Stanley Cupu, hvězdami nabitý tým Kanady zaskočil ve čtvrtek dánský outsider,“ píše se na webu.

To ovšem neznamená, že zejména zkušení kanadští mazáci nad vším jen mávli rukou. Chtěli si zpříjemnit konec sezony ziskem zlaté kolekce. „Maximální očekávání vyhrát jsou pokaždé, když si obléknete tenhle dres. Zkrátka jedete vyhrát. A když se to nepovede, je to ultra zklamání. Nereprezentovali jsme zemi tak, jak jsme chtěli. Není to teď dobrý pocit, ale co se dá dělat…“ zakončil zaskočený O´Reilly.

Když se reportéři ptali Sidneyho Crosbyho na nejsilnější zážitek, mluvil o spoluhráčích.

„Tahle parta kluků,“ reagoval. „Myslel jsem si, že máme všechny předpoklady k tomu, abychom se dostali dál, než se nám podařilo, postupem času jsme se zlepšovali.“