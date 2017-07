V NHL začíná boj o nové kontrakty. K arbitráži jde i Palát a Mazanec

Šestadvacetiletému účastníkovi Světového poháru Palátovi, který je už čtyři sezony jednou z hlavních ofenzivních opor Lightning, skončil tříletý kontrakt na celkem 10 milionů dolarů, z toho čtyři miliony si vydělal v poslední sezoně. S ohledem na nevyřešenou budoucnost se nezúčastnil květnového mistrovství světa ve Francii a Německu, ačkoliv mohl být trenérům k dispozici. Floridský celek překvapivě nepostoupil do play off.

Rodák z Frýdku-Místku Palát odehrál v minulém ročníku 75 zápasů a připsal si 52 bodů za 17 branek a 35 asistencí. V bodování klubu byl čtvrtý. Celkem má v základní části na kontě 307 odehraných utkání a 218 bodů díky 74 gólům a 144 nahrávkám. Ve 46 startech ve vyřazovacích bojích přidal 29 bodů (14+15).

Pětadvacetiletý Mazanec rozšířil v uplynulé sezoně svoji statistiku v NHL jen o čtyři zápasy, do nichž zasáhl s bilancí 4,72 obdržené branky na utkání s úspěšností zákroků 83,9 procenta. Většinu ročníku strávil na farmě v Milwaukee v nižší AHL. Mazancova celková bilance ve slavné lize je 31 utkání, průměrně inkasoval 2,98 gólu na zápas a má úspěšnost zákroků 89,5 procenta. Dvakrát vychytal čisté konto.

Píseckému rodákovi Mazancovi, jenž před čtyřmi lety výrazně pomohl Plzni k historicky prvnímu českému titulu, skončila roční dvoucestná smlouva z loňského června. Ta mu v případě působení v NHL zajišťovala plat 575.000 dolarů. Na farmě, kde odehrál kompletně celý ročník 2015/16, inkasoval 100 tisíc dolarů.

Hned za Palátem byl v kanadském bodování Blesků další útočník Tyler Johnson, který se rovněž rozhodl řešit nový kontrakt prostřednictvím arbitráže. Dalšími zvučnými jmény na seznamu jsou slovenský forvard Tomáš Tatar (Detroit), švédský útočník Viktor Arvidsson, jenž byl velkou oporou Nashvillu během letošního tažení do finále Stanley Cupu, či forvardi Minnesoty Fin Mikael Granlund a Švýcar Nino Niederreiter.

Arbitráž bude probíhat od 20. července do 4. srpna. Kluby se však s hokejisty často dohodnou na nových kontraktech ještě před zahájením slyšení u nezávislého soudu. Stejně jako se to letos podařilo již v případech amerického útočníka Alexe Galchenyuka, který se domluvil s Montrealem, nebo švédského forvarda Jespera Fasta, jenž našel společnou řeč s vedením New York Rangers.