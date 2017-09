Překvapivá zpráva! Hvězdný Jágr zvažuje návrat do národního týmu

Útočník Jaromír Jágr připustil návrat do hokejové reprezentace. Pokud nezíská angažmá v NHL, rád by hrál na olympijských hrách v Pchjongčchangu v únoru příštího roku, kdy oslaví 46. narozeniny. Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa to uvedl v pořadu České televize Jeden na jednoho.

Jágr skončil v národním týmu po předloňském mistrovství světa v Praze. Loni odmítl účast na obnoveném Světovém poháru v Torontu, ale nyní přiznal, že by ho lákala další olympiáda.

"Musel bych na to mít a být dobrej. Kdybych na to měl a trenéři mě požádali, tak bych samozřejmě řekl ano, kdybych věděl, že bych byl nějakým způsobem přínosem. Momentálně se na to necítím, musel bych natrénovat," prohlásil Jágr, který je po skončení smlouvy s Floridou bez angažmá a v současnosti trénuje na Kladně ve svém prvoligovém klubu.

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru a nejproduktivnější Evropan v historii NHL vidí řadu možností, kam by se mohly ubírat jeho další kroky. Preferuje setrvání v NHL, v níž odehrál 23 sezon.

"Druhá varianta je zkusit nějakou evropskou soutěž, nemusí to být KHL, ale něco velice kvalitního. Možná se pokusit o návrat do reprezentace a hrát na olympiádě. Ta šance by byla větší tím, že nejedou hráči z NHL," uvedl Jágr.

Připustil i možnost, že by zůstal na Kladně a soustředil se na trénink. "A uvidím, jak se budu cítit. Měl bych spoustu času se na to (olympiádu) připravit. Nemusel bych cestovat, kdybych byl na Kladně, tak se dokážu připravit. Můžu trénovat dvakrát denně a připravit se na ten klíčový moment, a to je olympiáda. Věřím tomu, co dělám, věřím, že se dokážu připravit. A kdybych se nepřipravil, řeknu: nemůžu, nemám na to," konstatoval druhý nejproduktivnějším hráč NHL po legendárním Waynu Gretzkém.