Lvíčata čeká zápas o všechno. Sestavu neví ani trenér: Připravíme se, ale...

PŘÍMO ZE SLOVENSKA | První utkání na evropském šampionátu hráčů do 21 let českému týmu nevyšlo a teď už není prostor na zaváhání. Po obhájcích titulu z Anglie ale před výběrem Jana Suchopárka stojí další velký favorit – Německo. „Těšíme se na to. Tyhle zápasy přináší emoce a my můžeme získat velkou výhodu před posledním duelem,“ vyhlíží klíčový duel kapitán Václav Sejk.